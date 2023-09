Ikea: il nuovo specchio ti trasporterà direttamente sotto un tramonto… a casa tua!

Ikea, il re indiscusso dell’arredamento, ha colpito ancora. Infatti, questa volta, il marchio svedese propone un nuovo accessorio decorativo per trasportarti direttamente in vacanza. Quindi, se le vacanze ti mancano già e non sopporti più la routine quotidiana, corri da Ikea. Troverai uno splendido specchio con atmosfera al tramonto. L’accessorio perfetto per metterti di buon umore al mattino.

Lo specchio SKOGSGRÄNSEN di Ikea

È giunto il momento di tornare a scuola e alle sedie. Eppure, Ikea ha deciso diversamente. Infatti, il gigante svedese ha annunciato il lancio del suo specchio SKOGSGRÄNSEN, uno specchio effetto tramonto perfetto per la camera da letto o un ingresso.

Caratteristiche tecniche dello specchio

Può essere complesso sapere come scegliere o posizionare uno specchio, per aiutarti, ecco tutte le caratteristiche del prodotto da conoscere.

Questo specchio ha un diametro di 50 cm, quindi è abbastanza grande per guardarsi bene, ma allo stesso tempo è abbastanza piccolo da poter essere posizionato ovunque. Per quanto riguarda lo specchio, è nei toni dell’oro rosa e del rame.

Lo specchio cambierà colore a seconda della luce che riceve. Ecco perché ha questo aspetto al tramonto. Nel corso della giornata, lo specchio sarà più o meno illuminato in determinati punti. È indispensabile per la tua decorazione interna.

Disponibile al prezzo di 59,99 €, Ikea ti offre nella confezione un kit di montaggio che include viti e ganci. Se desideri appenderlo senza fare buchi nel muro, è anche possibile utilizzare solo del biadesivo resistente.

Grazie al suo peso ultraleggero, non ci saranno problemi nel posizionarlo come desideri.

Consigli per la manutenzione dello specchio

A causa della sua struttura e qualità, è necessario fare attenzione a mantenere bene lo specchio. Bisogna evitare tutti i prodotti chimici per un buon motivo: il filtro utilizzato per tingere il vetro dello specchio potrebbe danneggiarsi molto rapidamente.

Quindi, per pulirlo, è necessario utilizzare un panno pulito e leggermente umido e fare piccoli movimenti circolari. In questo modo, lo specchio sarà pulito e in buona salute.

Un’atmosfera vacanziera nella tua camera, scopri gli altri prodotti decorativi

Se vuoi sentirti in vacanza tutto l’anno, puoi decorare la tua camera con oggetti decorativi per dare alla stanza un’atmosfera paradisiaca.

E se andassimo in spiaggia

Iniziamo con un quadro effetto “spiaggia” disponibile al prezzo di 39,99 €. Sarà perfetto da appendere sopra al tuo letto e ti farà fare bei sogni.

In viaggio verso il Messico

Partiamo per il Messico! Cosa ne dici di immergerti nell’universo meraviglioso dei cactus? Se ti piace, regalati le tre piccole strutture di cactus al prezzo di 14,99 €. Questa piccola decorazione sarà perfetta per arredare uno spazio sul tuo comodino o su una mensola a parete.

La candela alla vaniglia, profumo delle isole

Per finire in un’atmosfera accogliente da vacanza, opta per una candela profumata alla vaniglia delle isole. Disponibile al prezzo di 3,99 €, profumerà tutta la tua camera, ricordandoti gli odori delle vacanze.