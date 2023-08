IKEA: il nuovo catalogo 2023 all’avanguardia delle tendenze! Ecco tutti i nostri preferiti

I nostri preferiti dal catalogo IKEA 2023

La Design Week di Milano è conosciuta in tutto il mondo come il luogo in cui è possibile vedere le ultime novità nel campo del design e dell’arredamento d’interni.

La sua edizione del 2022 si è svolta la settimana del 7 giugno e ha svelato numerose collaborazioni tra IKEA e altri marchi. Vi invitiamo quindi a scoprire le nuove collezioni dell’azienda svedese per il 2023.

Un ambiente non dovrebbe mai permettere all’occhio di stabilirsi nello stesso punto. Dovrebbe sorriderti e creare fantasia.

Crea l’atmosfera della sauna con la collezione Bastua

IKEA, che aveva annunciato una nuova collezione con l’azienda di design finlandese Marimekko all’inizio dell’anno, ha svelato il design nato da questa collaborazione. Chiamata Bastua, presenta un motivo a foglia ispirato a quelle del rabarbaro che solitamente cresce vicino alle saune nelle zone rurali finlandesi.

Il nome della collezione, Bastua, è stato creato combinando la parola “sauna”, espressione di Småland dove IKEA è stata fondata (e una parola finlandese adottata da molte lingue) con “bastu”, la parola svedese per sauna.

Marimekko è conosciuta per i suoi colori e le sue stampe originali in tutti i settori, dai vestiti all’arredamento d’interni, ciò che ha dato al marchio un’identità forte e unica. Per questa prossima collezione, Marimekko e IKEA si uniscono per creare oggetti che ispirano “momenti di gioia e relax nella vita di tutti i giorni”.

La gamma, prevista per marzo 2023, includerà prodotti che esprimono l’opposizione tra calore e freschezza, classico e audace, movimento e immobilità. Sarà anche la prima volta che Marimekko disegna una serie di stampe esclusivamente per una collezione con un marchio partner.

Illumina il tuo interno con la gamma VARMBLIXT

Insieme, IKEA e la designer Sabine Marcelis, con sede a Rotterdam, vogliono abbracciare il potenziale della luce in casa e il suo impatto positivo sul benessere. Durante la Design Week di Milano, IKEA e Sabine Marcelis hanno svelato i primi prodotti, mettendo in luce due lampade di una collezione chiamata VARMBLIXT.

L’esplorazione di un’illuminazione a doppio uso è un punto centrale della collezione VARMBLIXT. La gamma presenta due applique LED iconiche che catturano il calore della collezione, ma aggiungono anche valore artistico alla casa.

Quando sono accese, le lampade emettono una luce calda che cambia l’aspetto e la sensazione della tua stanza; quando sono spente, sono bellissimi oggetti scultorei che colpiscono ovunque siano posizionati.

La qualità scultorea delle due lampade è evidenziata dal modo in cui la lampada si curva dal muro, un motivo ricorrente nel lavoro di Sabine. Progettata per suscitare un nuovo interesse per il modo in cui la luce può trasformare l’aspetto, la sensazione e l’atmosfera delle nostre case, la collezione sarà lanciata in primavera 2023.

Le tendenze IKEA in arrivo entro il 2023

Se l’attesa per il lancio di queste collezioni può sembrare lunga, IKEA ha un calendario 2022 ben carico, in grado di soddisfare i vostri desideri o darvi idee di associazioni con le prossime collaborazioni.

Quindi, la nuova collezione autunnale KRÖSAMOS mette l’accento sulla preparazione, la conservazione e la conservazione di ingredienti freschi e piatti gustosi. Gli articoli sono progettati in colori autunnali tipici e comprendono barattoli di vetro, biancheria da tavola, tovaglioli in cotone sostenibile, ceramica e altro ancora. La gamma KRÖSAMOS sarà disponibile in negozio a partire da settembre 2022.

Inoltre, la collezione IKEA Natale 2022 si ispira al folclore e all’artigianato scandinavi. Le decorazioni natalizie si ispirano all’infanzia della designer Eva Lundgreen e alle feste che trascorreva con sua nonna. Troverete stampe d’arte popolare e personaggi delle fiabe in questi articoli decorativi che sono stati modernizzati con colori pastello e audaci strisce.