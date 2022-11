Ikea: il contenitore per scarpe perfetto costa solo 25€!

Ikea continua a proporre nuovi prodotti, e oggi è il mobile perfetto per riporre tutte le scarpe che costa solo 25€!

Ikea offre nuovi mobili a prezzi molto bassi quasi ogni giorno. Oggi il marchio svedese presenta il mobile perfetto per riporre tutte le scarpe costa solo 25€. E non occupa troppo spazio, per cui può essere utilizzato anche per gli stivali di quest’inverno!

Ikea: il mobile perfetto per riporre tutte le scarpe quest’inverno!

Ikea ha deciso di colpire duro all’inizio di questo fine settimana. Il marchio svedese torna con un classico del mondo dell’archiviazione. Scoprire oggi il mobile perfetto per riporre tutte le scarpe e avere a portata di mano gli stivali che amate tanto. Stopandgo vi presenta oggi una scarpiera che costa solo 25 euro. Può essere collocato all’ingresso, nel camerino o in un corridoio. se si ha poco spazio a disposizione. E poiché Ikea non fa le cose a metà, è disponibile in due colori, bianco e nero.

Questo mobile Ikea è perfetto per riporre tutte le scarpe, ma non solo, e si chiama Trones. Può anche essere utilizzato per molti scopi. Ad esempio, può essere utilizzato per riporre altri oggetti, come borse o giocattoli nella stanza dei bambini.

Anche questo armadio Trones di Ikea è dotato di due ante a battente. È possibile inserire dei divisori in cui le chiavi di casa si adattano perfettamente al di sopra. E poiché non è molto profondo, si può facilmente collocare dietro una porta. È perfetto se avete un monolocale o un piccolo appartamento con poco spazio. E se si decide di spostarlo, è molto facile da smontare e rimontare. Sarà semplicemente appeso alla parete di vostra scelta.

Un mobile multiuso ad un prezzo molto basso!

Oltre a essere molto pratica, questa scarpiera Ikea è realizzata in polipropilene. E gran parte dei mobili è di origine riciclata. Il marchio svedese è sempre più attento a come vengono prodotti i suoi mobili. Qualche settimana fa, Ikea ha presentato un’intera collezione realizzata con plastica riciclata recuperata dagli oceani. Questa nuova collezione è stata realizzata per sensibilizzare i bambini alla protezione degli oceani e degli animali marini.

Ma torniamo alla nostra scarpiera Ikea. Ha dimensioni compatte, quindi si adatta davvero ovunque. E può contenere anche 6 paia di scarpe, anche di più se si tratta di sandali o infradito della scorsa stagione.

Nella parte superiore, Questo mobile Ikea ha un ripiano in plastica su cui è possibile mettere ogni genere di cose.. È molto utile per appoggiarvi le chiavi, gli occhiali da sole o persino il telefono prima di togliersi le scarpe.

E se questo non bastasse a convincervi ad acquistare questo mobile Trones di Ikea, il suo prezzo è molto basso. Vi costerà solo 25€. La collezione Trones è uno dei mobili più economici del marchio svedese.

Dettagli del prodotto

Volete sapere se questa scarpiera Ikea è adatta alla vostra casa, scoprire tutte le dimensioni. In questo modo saprete dove installarlo.

Larghezza: 52 centimetri

Profondità: 18 centimetri

Altezza: 39 centimetri

2 unità

Pulire con un panno umido e un detergente

Asciugare con un altro panno