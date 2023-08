Ikea: I negozi sono aperti il 14 luglio?

Il 14 luglio è spesso sinonimo di parate e fuochi d’artificio. Tuttavia, il mondo non si ferma in questa giornata festiva. Molti privati ​​desiderano approfittarne per arredare o riorganizzare la propria casa. Non è raro voler visitare un negozio specializzato il 14 luglio, come Ikea. Tuttavia, molti negozi chiudono le loro porte in questo giorno. Qui ti diciamo se i negozi Ikea sono aperti il 14 luglio.

Ikea un concetto unico

I negozi Ikea hanno caratteristiche particolari che li distinguono da altri negozi di arredamento.

Qual è il concetto del marchio svedese?

Se sei già entrato in Ikea, avrai sicuramente notato il suo straordinario concetto. Anche se desideri solo vedere un particolare mobile, sei costretto a attraversare tutto il negozio per raggiungerlo, e poi per raggiungere le casse. Questa è ovviamente una strategia del marchio per conquistare i clienti con i suoi numerosi oggetti in vendita.

Inoltre, Ikea cerca di prolungare la durata della visita dei clienti nei negozi. A tal scopo, il marchio punta su servizi aggiuntivi, come la presenza di caffetterie in ogni negozio. In questo modo, un cliente non è obbligato ad uscire per andare a mangiare e può continuare la sua visita.

Ikea propone regolarmente articoli di qualità a prezzi bassi. I design sono vari e ognuno può trovare un mobile adatto al proprio interno. Non è raro vedere code da Ikea quando il marchio presenta una nuova gamma di mobili.

I negozi Ikea aprono le loro porte il 14 luglio?

Molti negozi chiudono le loro porte il 14 luglio, giorno festivo. Tuttavia, buone notizie se desideri approfittare di questa giornata non lavorativa per acquistare nuovi mobili. Infatti, i negozi Ikea sono aperti normalmente in questo giorno festivo, dalle 10:00 alle 20:00. I quarantasei negozi Ikea presenti in Francia ti aspettano in questo venerdì festivo 14 luglio.

Ovviamente, può capitare che un negozio sia chiuso: dipende dalle politiche locali. Quindi, non esitare a contattare il negozio in questione per evitare di trovarlo chiuso quando arrivi. Lo stesso vale per i negozi Castorama.

Cosa si trova nei negozi Ikea?

Ikea è un marchio specializzato in mobili in kit da montare da soli e nell’arredamento. Pertanto, se desideri rinnovare il tuo interno, devi recarti in un negozio di questo marchio.

Tutte le stanze della casa possono essere arredate con pezzi in vendita presso Ikea. Ad esempio, puoi trovare letti, armadi, tavoli o lampade. È anche possibile acquistare stoviglie da Ikea. Il marchio propone regolarmente nuove collezioni.

Inoltre, Ikea ha un catalogo in cui sono presentati tutti gli articoli disponibili in negozio o sul sito web del marchio.

Da Ikea, è sempre festa, anche il 14 luglio

Qual è la storia di Ikea?

Ikea è oggi un marchio imprescindibile in molti paesi. È sempre interessante tornare sulla sua storia per capire come sia diventata così popolare.

Come è stata creata Ikea?

Probabilmente sai che Ikea è un marchio svedese, ma sai che il suo nome è in realtà un acronimo? Le prime due lettere si riferiscono al nome del suo fondatore, Ingvar Kamprad. Le altre due si riferiscono rispettivamente al nome della fattoria di proprietà dei suoi genitori e al nome del villaggio in cui è cresciuto.

L’azienda è stata ufficialmente fondata nel 1943. È stato nel 1955 che l’azienda Ikea ha deciso di progettare i propri mobili. L’anno successivo, appare ciò che diventerà il suo marchio di fabbrica. I mobili vengono consegnati smontati ed è compito degli acquirenti montarli. Ciò risolve tutti i problemi relativi al loro trasporto.

Dove è presente Ikea?

Inizialmente, Ikea era presente solo sul territorio svedese. È dal 1960 che inizia la sua espansione: l’azienda sbarca in Norvegia e in Danimarca. Successivamente, l’azienda esporta al di fuori della Scandinavia e si insedia in altri paesi europei, tra cui la Germania e la Francia.