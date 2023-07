Ikea: I migliori 4 divani letto che occupano molto poco spazio!

Un divano letto è la soluzione perfetta per risparmiare spazio a casa! Scopri quattro modelli sorprendenti da trovare da Ikea.

Per avere sempre un posto per ospitare i tuoi ospiti a dormire, Ikea presenta questi quattro divani letto. Spaziosi e pratici, daranno un tocco di eleganza alla tua casa! Stopandgo ti dice tutto.

Un marchio in cui trovare tutto!

Le offerte per la tua casa sono sempre attuali in questo mese di luglio da Ikea. In questi giorni, i clienti hanno potuto approfittare di sconti vantaggiosi per trovare nuova ispirazione per il loro “home sweet home”.

Se hai perso qualche occasione, c’è sempre tempo per recuperare. Quindi vieni a scoprire il top 5 dei tavoli minimalisti più belli da installare a casa tua!

Gli amanti dell’arredamento troveranno questi tavoli deliziosi. È vero che Ikea spesso punta sull’originalità e lo dimostra attraverso i suoi prodotti.

Ti manca l’ispirazione per rinnovare la tua casa che ha bisogno di un tocco di freschezza? Quest’estate, il marchio svedese pensa a coloro che vogliono abbellire la loro casa senza spendere una fortuna.

L’azienda riserva anche articoli imperdibili per trascorrere del bel tempo fuori casa. L’estate è per eccellenza la stagione dei pic-nic e delle escursioni. Ed è anche la stagione dei barbecue!

Non hai la fortuna di avere uno spazio esterno per farne uno come vuoi? Allora puntate su questo barbecue pieghevole e portatile di Ikea. Con questo potrai gustare le tue grigliate ovunque!

L’estate è anche la stagione in cui ci piace cambiare tutto in casa. E se iniziassi con il tuo vecchio divano che è fuori moda e inizia a essere seriamente usurato?

Ikea ti propone di sostituirlo con un modello completamente nuovo e soprattutto più utile. Infatti, il marchio presenta il suo top 4 di divani che hanno anche la buona idea di diventare letti!

I quattro divani letto Ikea da avere a casa

Scopri prima di tutto da Ikea questo divano a due posti HAMMARN. Dotato di una struttura solida in acciaio, dispone anche di due braccioli ergonomici.

Con le sue dimensioni di 200 x 128 cm, questo modello trova spazio anche negli studi degli studenti.

Approviamo anche questo divano convertibile ASKEBY. Questo modello “colore jeans” di Ikea ha quattro punti di appoggio fissi e stabili, oltre a una struttura in pino massiccio.

Compatto ed elegante, si trasforma in un letto accogliente in un attimo dopo aver rimosso i cuscini.

Da Ikea, ti piacerà anche incontrare il divano letto NYHAMN. È un altro best-seller del marchio che ha un tradizionale meccanismo clic-clac.

Non è necessario togliere la fodera per posizionarlo come letto. Sarà anche perfetto per gli studenti che non possono permettersi di avere un divano e un letto a casa. Questo due in uno farà al caso loro!

Infine, questo modello ASARUM fa anche la sua parte. Questo divano a tre posti di colore grigio antracite è furbo perché ha degli spazi di archiviazione sotto il sedile. È pratico per riporre lenzuola per il prossimo ospite di passaggio da te!