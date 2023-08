Ikea: i dipendenti rivelano i segreti incredibili delle vendite del marchio!

Per farti venire sempre più voglia di comprare, Ikea ha i suoi metodi di vendita ben consolidati. E gli impiegati te li svelano tutti!

Ikea non ha rivali nel farci venire voglia di indulgere negli acquisti per piacere. Ma sai che il marchio ha delle tecniche ben collaudate per farlo? Gli impiegati del negozio te le svelano tutte…

Non si contano i buoni motivi per venire a fare shopping da Ikea. Infatti, il marchio svedese è quello a cui si pensa per abbellire la propria casa quando se ne sente il bisogno.

Il marchio Ikea è l’indirizzo ideale per arredare da A a Z la tua casa. Mobili, decorazioni, sistemi di organizzazione intelligenti… Trova presso il negozio svedese tutto ciò di cui hai bisogno per sentirti a tuo agio nel tuo ambiente domestico.

Da Ikea troverai tutte le ispirazioni per il tuo luogo di residenza. E in più, a prezzi molto competitivi, il che non guasta in tempi di crisi!

Se ti piacciono gli oggetti belli e fuori dal comune, sei nel posto giusto. Perché il design è ciò che caratterizza gli articoli provenienti dal negozio svedese.

Penso ad esempio a questo sgabello versatile super pratico per risparmiare spazio a casa e allo stesso tempo godere di un posto a sedere supplementare.

Ikea è un marchio che soddisfa le esigenze di ognuno in termini di comfort. Le referenze sono così numerose che è possibile non trovare la giusta idea per risolvere un particolare problema incontrato a casa.

A proposito, sapevi che il marchio ha molti segreti per farti tentare dal punto di vista finanziario? Infatti, è quasi impossibile fare shopping da Ikea senza portare via qualcosa!

Perché Ikea ti fa sempre spendere più del dovuto?

Beh, in realtà questo non è dovuto a una mancanza di volontà da parte tua di controllare le tue spese. Ma sono semplicemente le tecniche di vendita infallibili del marchio che agiscono a tuo svantaggio. E gli impiegati di Ikea sono ben posizionati per parlarne…

Innanzitutto c’è questo percorso da seguire nei negozi. Questo percorso predefinito è stato pensato come un labirinto. I clienti di Ikea vengono indirizzati ogni 15 metri verso una svolta destinata a “riaccendere” il loro interesse per gli oggetti del marchio.

Questa è una delle tecniche chiave di Ikea in materia di vendita. Ma non è l’unica. Come rivelano gli impiegati, c’è anche il metodo chiamato ‘Bulla Bulla’. Un nome strano per descrivere in realtà questi grandi cestoni dove sono disposti oggetti alla rinfusa. Possono essere cuscini, utensili da cucina o anche peluche…

Questa disposizione caotica ha l’effetto di dare un aspetto “scontato” agli articoli. Ma, avrai capito, non è così. Infatti, i prezzi rimangono gli stessi di quelli sugli scaffali. Ma l’effetto desiderato funziona piuttosto bene con la clientela.

Infine, da Ikea il cliente è davvero re. Ha infatti il diritto di fare praticamente tutto. Come dormire sui letti esposti nei negozi. Attenzione però, perché le lenzuola non vengono spesso cambiate!

Ma per il resto, puoi fare un pisolino, nessuno si prenderà gioco di te. È agendo così che l’azienda scandinava si guadagna anche i punti con i suoi fan!

