Ikea: i 5 nuovi prodotti che ti semplificheranno la vita

L’arrivo della nuova stagione significa nuovi prodotti Ikea. Ma quali sono i più amati dai clienti? Scopriteli con noi!

Avete intenzione di cambiare l’arredamento della vostra casa o del vostro appartamento? Andrete sicuramente da Ikea. Infatti, l’azienda svedese offre soluzioni perfette per ogni stanza della vostra casa. Ecco quali sono le novità della stagione.

Preparatevi al Natale

Prima di parlare delle novità di stagione, dobbiamo concentrarci sul periodo natalizio. Perché sì, non sono solo i negozi di giocattoli ad tenersi aggiornati. Ikea ci offre una gamma di prodotti da mettere sotto l’albero che andranno a ruba.

L’offerta di decorazioni natalizie, per esempio, è sempre più vasta e renderà questo giorno speciale per tutte le famiglie. In effetti, presso l’azienda svedese è già possibile trovare tutti i prodotti perfetti per il vostro Natale.

Come, per esempio, le lanterne. Le lanterne Ikea ricordano quelle utilizzate nel paese di Babbo Natale. Perfette per la vostra tavola, daranno calore ad ogni pasto e vi metteranno subito di buonumore.

Ma che dire del prezzo? Il prezzo delle lanterne Ikea parte da 4,99 euro, un costo davvero contenuto per dare alla vostra casa un’atmosfera magica il 24 e 25 dicembre. Tuttavia, una lampada non è sufficiente per creare l’atmosfera.

Dobbiamo anche scegliere dei piatti a tema, come quelli di Zara Home, che si ispira a Ikea per le sue stoviglie natalizie. Abbiamo scritto un articolo su questo argomento e vi invitiamo a leggerlo per saperne di più.

Infine, per decorare la vostra tavola, potete trovare la tovaglia perfetta per il pranzo in famiglia. Di colore verde abete, può essere lavata e rilavata senza problemi. Le sue dimensioni? 2m40 per 1m45, ad un prezzo di 16 euro.

Cosa c’è di nuovo da Ikea

Ora che abbiamo dato una rapida occhiata alle novità per il Natale, torniamo a ciò che vi interessa di più: i nuovi prodotti del gigante dell’arredamento.

Lavabo sempre in ordine con Ikea

Per prima cosa, possiamo parlare del bagno. Ikea non smette mai di offrirci proposte per tenere sempre in ordine questa stanza. Con questa mensola a ventosa è possibile posizionare tutti gli oggetti in questa stanza senza preoccupazioni: si chiama ÖBONÄS e costa solo 4,99 €.

Il prodotto essenziale per la cucina

La cucina è importante quanto il bagno della vostra casa. Ecco perché vi piacerà lo scolapiatti multifunzionale LILLHAVET, in colore antracite a 15,99 euro. Non occupa spazio e vi aiuterà a tenere la cucina sempre in ordine.

Decorare con Ikea

Come sapete, il gigante dell’arredamento non si limita ai mobili. Potrete anche trovare tutto quello che vi serve per decorare la vostra casa, come il vaso per candele VINTERFINT a 9,99€.

Tutto per l’illuminazione

Scegliere le decorazioni perfette è bello, ma dobbiamo illuminarle per valorizzarle al meglio. Cosa ne dite della lampada da parete STOFTMOLN a € 14,99? Un apparecchio di iper design che non occupa spazio e regala un tocco di stile alla vostra casa.

Ancora il Natale Ikea

Il Natale si avvicina e Ikea ha pensato proprio a questo. L’azienda propone infatti una decorazione murale a forma di abete: si tratta della decorazione da parete in bambù/abete nero VINTERFINT a soli 9,99€.