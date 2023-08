IKEA: I 5 migliori oggetti per organizzare al meglio la propria casa!

Ikea ha la soluzione per organizzare bene la casa all’arrivo della scuola. Il marchio svedese propone 5 piccoli oggetti da acquistare.

L’inizio della scuola si avvicina a grandi passi. È quindi il momento di fare ordine nella propria casa. A tal scopo, Ikea propone una selezione di 5 oggetti perfetti per organizzare bene la propria casa. Stopandgo vi racconta tutto da A a Z.

Ikea: le novità per l’inizio della scuola

È ufficiale, l’inizio della scuola si avvicina. Quindi, che ci piaccia o no, torneremo tutti sui banchi di scuola (o al lavoro) a settembre. Quindi, per evitare giornate noiose, Ikea propone di rinnovare il proprio set up di lavoro a casa.

“L’inizio della scuola si avvicina, è il momento di brillare! Per aiutarvi per questo nuovo anno, ecco i nostri indispensabili”, ha scritto il marchio. A tal fine, il gigante dell’arredamento svela belle novità. A partire da una selezione di scrivanie e sedie di stili e aspetti diversi.

Tra gli indispensabili da avere, una lampada da scrivania e dei contenitori per riporre. Perché oltre a una bella scrivania tutta nuova, lo stato della tua camera è anche importante.

Mettere in ordine la tua camera ti permette di avere un’atmosfera di lavoro più serena e seria. Infatti, nessuno apprezza lavorare in disordine e sporcizia. A tal fine, Ikea ha trovato soluzioni pratiche, utili e convenienti.

Lo scopo: scommettere su piccoli oggetti di organizzazione. Pertanto, il marchio svedese ha svelato una bella selezione di prodotti a tale scopo. Pezzi che facilitano la nostra vita quotidiana, da scoprire quindi senza indugi. Stopandgo ti dice di più!

Gli oggetti per facilitare l’organizzazione

Organizzatore per cassetto

Per cominciare, Ikea svela un organizzatore per cassetto molto pratico. Permette di organizzare i propri accessori e di separarli per categorie. Un oggetto molto utile quindi, per trovare facilmente i propri anelli e altri gioielli. Inoltre, i vassoi sono anche impilabili. Per ottimizzare quindi lo spazio dei cassetti.

Gancio per porta

Stanco di vedere gli asciugamani per terra? Ikea ti rende la vita più facile proponendo ganci per la porta. Molto pratici, si spostano in pochi secondi. Inoltre, sono proposti a un piccolo prezzo: 1,99 euro. Eh sì!

Ripiano per scarpe

È spesso difficile avere un ingresso pulito e in ordine, soprattutto quando si termina una dura giornata. Pertanto, grazie a questo oggetto molto utile, è possibile riporre le proprie scarpe in modo ordinato. Inoltre, questo prodotto Ikea consente di riporre le scarpe in verticale. Un risparmio di spazio quindi.

Connettore per appendini

Per gli appassionati di moda, Ikea ha l’oggetto perfetto. Infatti, questo connettore per appendini ti faciliterà la vita. Consente quindi di appendere un appendiabiti ad un altro. L’obiettivo: godere di ancora più spazio e ancora più abiti. Eh sì!

Porta asciugamani da appendere

Infine, terminiamo con questo portasciugamani che può essere appeso ad una porta dell’armadio. Un oggetto molto utile in cucina o in bagno quindi. Il suo prezzo: 1,99 euro. Solo questo!