Ikea: I 5 armadi più pratici da acquistare al più presto!

Per mantenere l’ordine nella vostra casa, scoprite 5 modelli di armadi dal prezzo e dal design irresistibile disponibili da Ikea.

Avete poco spazio in casa? Completate il vostro sistema di organizzazione con questi armadi aperti di Ikea che vi permettono di tenere sotto controllo i vostri vestiti. Stopandgo vi dice tutto da A a Z.

La vostra casa rinnovata con Ikea

Per essere sicuri di avere una casa a nostra immagine, è necessario arredarla e decorarla secondo i nostri gusti. Per questo, l’indirizzo giusto per trovare ispirazione rimane Ikea!

Infatti, non c’è bisogno di presentare il famoso negozio dove si trova di tutto per abbellire la propria casa. Dal pavimento al soffitto, scoprite come rinnovare la vostra casa con le migliori idee del marchio.

E sempre a prezzi bassi! Questo è anche ciò che fa il successo di Ikea. L’azienda offre per tutti i budget articoli dal design curato e ricercato, a prezzi molto competitivi.

Ma allora, cosa c’è di nuovo da acquistare da Ikea in questo inizio estate del 2023? Le novità per la stagione non mancano di certo. Lo sapevate? A volte basta poco denaro per cambiare l’atmosfera di una stanza.

Come con questo set di tavolo e sedie per il balcone. Godetevi quest’estate il vostro spazio esterno con questo arredamento da giardino venduto in negozio a meno di 60 €.

In vista della nuova stagione, l’azienda si impegna per permettervi di dare una nuova svolta al vostro “home sweet home”. Per fare spazio in casa, trovate anche i sistemi di organizzazione più ingegnosi da Ikea.

Come questi cestini compartimentati che permettono di mettere in ordine i vostri cassetti e armadi. Ma ci sono anche mobili indispensabili da trovare in negozio o sul sito web del marchio.

Per avere una camera da letto senza disordine, la soluzione migliore è investire in un armadio. Perché non in uno di questi cinque armadi che abbiamo selezionato per voi presso l’azienda?

I migliori 5 armadi aperti per riporre i vestiti

Iniziamo il nostro shopping con questo armadio aperto SYVDE dotato di una barra per appendere i vestiti e tre ripiani regolabili in altezza.

Con le sue dimensioni di 80×123 cm, si adatta a tutte le stanze, anche le più piccole. Grazie ad esso, i vostri oggetti saranno a portata di mano senza occupare troppo spazio. Il tutto per 69 €.

Approviamo anche quest’altro armadio AUGA con tre cassetti. Questo mobile Ikea ha anche una barra superiore per lo stoccaggio dei vestiti.

Ci piace il suo stile leggermente vintage che aggiungerà un tocco di fascino in più al vostro arredamento. Così come le sue dimensioni ideali di 70×199 cm. Il tutto per 199 €.

Continuiamo il nostro shopping da Ikea con questo modello ELVARLI. Questo armadio completamente aperto è composto da robusti ripiani in bambù che offrono un bel supporto ai vostri oggetti.

Si distingue anche per la barra per appendere gli abiti, un ripiano inferiore e un cassetto con una maniglia. Il suo prezzo è di 285 €.

Ecco sicuramente uno dei best-seller di Ikea. Stiamo parlando dell’armadio KLEPPSTAD che i clienti hanno approvato da molto tempo.

Va detto che i suoi punti di forza non ingannano. Grazie ai suoi ripiani regolabili, offre molteplici possibilità di organizzazione. E anche il suo prezzo gioca a suo favore, perché è di 69 €.

Infine, terminiamo il nostro tour degli armadi Ikea con questo modello HEMNES realizzato in legno massiccio. Con le sue belle dimensioni di 120 × 50 × 197 cm, offre un bello spazio di archiviazione per i vostri oggetti al prezzo di 229 €.