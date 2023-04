Ikea Hack: Realizza da solo una nicchia per mobili.

La tendenza del momento su Instagram è il mobile nicchia ispirato alla decorazione delle case mediterranee, che dona uno stile rustico ma elegante al tuo interno. Questa tendenza, che abbiamo decifrato per te, è stata adottata anche dai più grandi designer.

Ikea Hack: Come creare un design partendo da un mobile base

Personalizzare il proprio interno con mobili fatti a mano è un’attività creativa che permette di rendere la casa accogliente. Ci sono molte buone ragioni per costruire i propri mobili: si possono adattare alle tue esigenze, creare un oggetto unico che ti rappresenta e, soprattutto, risparmiare denaro. La tendenza Ikea hack, infatti, consiste nel trasformare un mobile universale e poco costoso, che si trova in tutte le case, in un pezzo di design fatto in casa.

Come creare un mobile nicchia con un’anta Billy di Ikea ?

L’anta Billy è un’immancabile negli interni di tutti noi. Pratica, leggera e facile da montare, consente di conservare molti libri e oggetti personali. Con il tempo, può presentare segni di usura poco estetici. Se hai un’anta Billy da molto tempo e vuoi darle una seconda vita, questa è la soluzione per te, seguici!

Ti serviranno :

2 ante Billy bianche

Una levigatrice

Gesso e stucco

Una spatola

Pittura murale bianca

Fissa le due ante insieme e inizia a creare le nicchie. Per farlo, usa le tavole fornite con la Billy. Divertiti a creare il motivo che preferisci alle dimensioni che possono ospitare i tuoi libri e i tuoi soprammobili.

Quando il risultato ti soddisfa, prepara il legno levigandolo con carta vetrata a grana fine. Quindi, stendere lo stucco sull’intero mobile con la spatola per creare dei rilievi delicati che daranno l’effetto visivo del mobile-nicchia di design. A questo punto, riempi anche gli angoli con del gesso per formare angoli arrotondati.

Dopo l’asciugatura, puoi levigare nuovamente il mobile e rimuovere la polvere con una spazzola. Applica la vernice bianca sulla superficie e lascia asciugare.

Come decorare il tuo mobile-nicchia fatto in casa ?

Il tuo mobile-nicchia è finito! Non ti resta che decorarlo con vasi e oggetti dallo spirito rustico per un effetto totalmente da villa mediterranea. Rendi il bianco dell’intonaco più caldo con soprammobili in legno, ceramiche fatte a mano e fiori secchi. Esporrai i tuoi libri più belli e le sculture in terracotta, valorizzando il look artigianale. Puoi essere orgoglioso della tua anta Billy che somiglia a un mobile di design unico.

