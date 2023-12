Ikea ha una pianta che ti aiuta a respirare meglio a casa tua

Ikea aiuta i suoi clienti a respirare meglio con un prodotto incredibile disponibile a meno di 35 euro!

Nel suo catalogo, Ikea ha messo in vendita un prodotto perfetto per aiutare i consumatori a respirare meglio. E non avrai bisogno di spendere una grossa somma di denaro per acquistare questo articolo.

Una buona purificazione dell’aria

Le piante sono un elemento indispensabile per equilibrare qualsiasi spazio domestico. E infatti, il verde è ben conosciuto per aiutarci a stabilizzare le nostre emozioni.

Ma anche per farci sentire in un luogo simile alla natura. Questo è un punto molto importante per aiutare a prendersi cura della propria salute mentale. Inoltre, le piante sono un ottimo elemento decorativo per spazi comuni.

Questo vale per i salotti o anche le camere da letto. Le piante aggiungono il tocco perfetto a questi luoghi. Ikea lo sa bene. Ecco perché l’azienda ha messo in vendita la pianta Dypsis lutescens.

Promette di portare armonia agli spazi. Questa pianta umidifica l’aria, il che la rende ideale per case e uffici dove l’ambiente può diventare molto secco. Soprattutto in questo periodo dell’anno.

A causa della forma delle sue foglie, la pianta del marchio è anche conosciuta come “palma farfalla”. Trasmette un’energia positiva. E porterà sempre una nota di gioia nella tua casa.

Un prezzo molto conveniente da Ikea

È precisamente a causa della sua somiglianza con questa pianta che riceve il nome di “palma di bambù”. Le sue foglie sono molto sottili e allungate come il bambù. La forma delle sue foglie porta gioia e pace.

Per quanto riguarda la luce, questa pianta Ikea ha bisogno di una fonte di luce naturale. Ma non è necessario che sia direttamente a contatto. Puoi metterla in un luogo semi-ombreggiato dove rimarrà protetta dal sole.

Per quanto riguarda la temperatura, non sopporta il freddo. Quindi evita temperature inferiori a 15 °C. La temperatura ideale per l’arec si situa tra i 18 e i 25 °C. Dypsis lutescens è una palma tropicale capace di purificare l’aria.

E questo grazie al suo alto tasso di traspirazione e alla capacità di eliminare le tossine dell’aria interna. Per questo motivo la NASA l’ha inserita nella lista delle piante d’appartamento che tutti dovrebbero avere a casa.

Una pianta che troverai da Ikea in un vaso con un diametro di 24 cm. Tieni presente che può raggiungere i 120 cm. E se hai già trovato un posto per metterla in casa, sappi che costa 34,99 euro.

L’importanza delle piante

Le piante portano la salute e lavorano per la decorazione. Quindi se vuoi, basta andare sul sito internet del gigante svedese. O vai direttamente nel negozio fisico dell’azienda.

Decorare con le piante presenta grandi benefici per la salute. Le piante assicurano non solo una funzione decorativa, ma purificano anche l’aria. Rinfrescano l’atmosfera.

E danno vita a qualsiasi angolo. Senza dimenticare la loro funzione decorativa, poiché aggiungono un aspetto più naturale. Il “Dypsis lutescens” è attualmente la pianta più venduta da Ikea.

E non è da meno. Apporta benefici al nostro corpo e alla nostra mente. E tutto questo mentre porta uno stile molto attraente, naturale e fresco a qualsiasi stanza.

