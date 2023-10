Ikea ha un divano letto che sta finendo: ha tre posti ed è personalizzabile.

Avere un divano letto in casa è sempre una buona opzione, perché non solo ti permette di dormire comodamente in salotto ogni volta che vuoi, ma anche perché ogni ospite può rimanere a dormire guadagnando un letto extra che può essere montato in pochi secondi. Oggi ti mostriamo un divano letto di Ikea che si vende come i calzini grazie alle 3 posti che offre e alla sua trasformazione in un fantastico letto matrimoniale in breve tempo… affrettati che vola!

Ikea ha nel suo ampio catalogo una grande varietà di divani, molti dei quali trasformabili in letti, una grande trovata perché è sempre utile avere questa possibilità di guadagnare un posto extra per dormire. Il negozio svedese ha successo con molti dei suoi divani, che inoltre sono disponibili in diverse dimensioni, materiali, design o prezzi in modo che tu possa scegliere in base ai criteri che sono più importanti per te.

Il divano letto di Ikea che ha successo in vendita

Si tratta del Divano letto ad angolo HOLMSUND, un fantastico divano che oltre a trasformarsi in letto ha una chaise longue su uno dei lati e che quando lo monti puoi scegliere da che lato posizionarlo, il che ti permette di configurare il design che si adatta meglio al tuo salotto. Attualmente ha un prezzo di 999 euro.

Questo fantastico divano letto di Ikea si trasforma rapidamente e facilmente in un comodissimo letto matrimoniale in cui possono dormire 2 adulti senza problemi. Inoltre, sotto il sedile della chaise longue c’è un ampio spazio di archiviazione che può essere aperto e chiuso facilmente, ideale per tenere a portata di mano una coperta o un cuscino quando vuoi fare un pisolino sul divano.

La fodera del divano è 100% poliestere, molto resistente e con una texture densa che gli conferisce resistenza e robustezza, facilmente rimovibile per poterla lavare ogni volta che vuoi. Il fondo del sedile e dello schienale possono essere adattati per posizionare i cuscini secondo le tue esigenze (sono inclusi 5 cuscini).

Per quanto riguarda le sue misure, sono le seguenti:

Altezza incl. cuscini dello schienale: 96 cm

Altezza dello schienale: 66 cm

Lunghezza della chaise longue: 151 cm

Larghezza: 230 cm

Profondità: 90 cm

Seduta F, chaise longue: 120 cm

Profondità della seduta: 60 cm

Altezza della seduta: 44 cm

Larghezza del letto: 140 cm

Lunghezza del letto: 204 cm

È anche molto importante tenere in considerazione le raccomandazioni del produttore per la cura del divano, in questo caso specificamente per il lavaggio della fodera una volta rimossa: