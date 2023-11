Ikea ha trovato la soluzione per guadagnare spazio di archiviazione senza lavori

Ikea ha messo in vendita l’oggetto perfetto per guadagnare spazio nel proprio alloggio senza dover fare lavori o ristrutturazioni!

Ikea non perde mai l’occasione di facilitare la vita dei suoi clienti. L’azienda svedese non esita a mettere in vendita prodotti sempre più innovativi e accessibili a tutti i budget.

Ikea innova con i suoi prodotti

Avere più spazio nella propria casa è sempre essenziale se si vuole godere di un ambiente pulito e ordinato in ogni stanza. Tuttavia, la mancanza di spazio a casa spesso ci costringe ad ammassare tutto in cassetti o scatole di stoccaggio.

E questo per eliminare tutto questo mucchio di vestiti ammassati nella mitica sedia da ufficio. Da parte sua, Ikea ha deciso di mettere in vendita il prodotto perfetto che vi permetterà di ottenere spazio di stoccaggio extra.

In particolare, in zone inutilizzate come la maggior parte dei muri di casa. Si tratta degli ganci TISKEN. Potrete posizionarli nello spazio accanto al lavandino per appendere gli asciugamani, dietro la porta per appendere sciarpe o accessori, e in un’infinità di altri posti.

Questi ganci TISKEN di Ikea sono un modo rapido, utile e ingegnoso per sfruttare meglio gli spazi piccoli della casa. E, grazie a questi gadget di stoccaggio, trasformare i muri della vostra casa in grandi spazi di stoccaggio sarà solo questione di un clic.

Con una ventosa integrata sul retro, questi ganci si montano con una leggera pressione della mano. Senza forature, lavori o ristrutturazioni, questi ganci diventeranno una delle soluzioni più apprezzate dagli amanti dell’ordine in casa.

I ganci indispensabili per guadagnare spazio

Inoltre, sappiate che questi ganci dell’azienda svedese non lasciano né buchi né macchie. Basta quindi pulire la superficie su cui sono stati installati con un panno umido. E il muro sarà di nuovo impeccabile.

Ikea ha anche specificato: « Una pressione è sufficiente. Assicurati che la tua superficie sia pulita. E premi per fissare. Non servono attrezzi » . L’azienda ha anche dato alcune indicazioni.

Ha rivelato: « Per staccarla e spostarla, inserisci una carta di credito (o una carta simile) tra il muro e la ventosa. Questo non lascia tracce. La ventosa aderisce molto bene a superfici lisce come vetro o piastrelle » .

Il marchio ha anche indicato: « Adesivo solo su superfici piane. Come il vetro, gli specchi o le piastrelle. Per una migliore adesione, pulire la superficie prima di posizionare la ventosa » .

Prima di specificare: « Ogni gancio supporta un peso fino a 3 kg. Può essere combinato con altri prodotti della serie TISKEN » . Tuttavia, Ikea ha dato un’altra istruzione.

Un prodotto a meno di 4 euro

Se desiderate acquistare questo prodotto Ikea, sappiate che non dovete fissarlo « su carta da parati in bagno o su qualsiasi altro tipo di carta da parati poiché il prodotto potrebbe danneggiare la carta » .

Questi ganci sono disponibili al prezzo di 3,99 euro/2 pezzi. Hanno anche ottenuto un ottimo punteggio di 4.4 stelle su 5. I clienti hanno indicato: « Adatto solo su piastrelle murarie assolutamente lisce » .

« È la migliore tecnologia di gancio senza colla che abbiamo trovato », « Mi piace questo prodotto solido, aderisce bene a un vetro » .

Se desiderate acquistare questi ganci, sappiate che potrete trovarli sul sito internet del marchio. O in negozio.

4.4/5 - (7 votes)