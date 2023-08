Ikea ha trovato la soluzione contro l’insonnia e la canicola!

Ikea spopola tra i clienti con il suo coprimaterasso che rinfresca il letto durante tutta l’estate!

In alcune regioni della Francia, le alte temperature e il sole sono scomparsi. Tuttavia, dovrebbero presto tornare. E diciamo che il caldo è difficile da gestire. Ikea lo sa bene.

Ikea trionfa con il suo articolo

In estate, non c’è niente di peggio che soffrire il caldo di notte. E questo perché le alte temperature impediscono chiaramente di dormire e possono causare insonnia persistente. Fortunatamente, Ikea ha risolto questo problema.

Per addormentarsi, molti optano per lenzuola sottili, mentre altri preferiscono dormire direttamente senza lenzuola. Tuttavia, Ikea ha proposto un’altra soluzione che si adatta a tutti.

Infatti, l’azienda svedese ha proposto un prodotto che a prima vista sembra essere un semplice coprimaterasso. Tuttavia, è solo quando controlliamo le sue priorità che ci rendiamo conto del suo ruolo nel controllo del calore.

E il fatto è che questo prodotto noto come modello ROSENVIAL include un materiale termoregolatore. Grazie al quale il suo tessuto esterno ti darà una sensazione di freschezza che può aiutarti a dormire.

Ma non è l’unica cosa che si evidenzia di questo prodotto. E il fatto è che grazie al materiale 100% nylon di cui è fatto, è un complemento che ha una sensazione di imbottitura molto morbida e piacevole.

Un coprimaterasso perfetto per l’estate

Inoltre, come tutti sanno, l’uso di questo tipo di protettori consente di prolungare la durata utile dei materassi. Ikea ha anche rivelato altre informazioni su questo prodotto perfetto per l’estate.

Ikea ha rivelato: “Questo coprimaterasso trapuntato è morbido al tatto. Il tessuto superiore conferisce una sensazione di freschezza per migliorare il tuo comfort quando fa caldo“ . Ma non è tutto.

Il marchio ha anche indicato: “Il riempimento contiene fibre cerate minuscole. Ciò aiuta a mantenere una temperatura corporea costante durante tutta la notte. Un coprimaterasso protegge il materasso da macchie e sporco e ne prolunga quindi la durata” .

E specifica: “Un elastico su ogni angolo del coprimaterasso lo mantiene saldamente in posizione sul materasso. Questo coprimaterasso è lavabile in lavatrice a 40 °C” . Con dimensioni di 160 x 200 cm, è il prodotto perfetto per quest’estate.

Ikea ha anche fornito indicazioni su come prendersi cura del prodotto. L’azienda ha rivelato che può essere lavato in lavatrice, a una temperatura massima di 40 °C, con un trattamento normale. Non devi usare la candeggina su di esso.

Un prodotto approvato dai clienti

L’asciugatura in asciugatrice a tamburo rotante è possibile a bassa temperatura. Infatti, puoi asciugarlo a un massimo di 60 °C. Anche il ferro da stiro può essere usato a una temperatura massima della suola di 110 °C.

Infine, non scegliere la pulizia a secco. Il prodotto ha anche ottenuto un’ottima valutazione di 4,7 stelle su 5. I clienti hanno dichiarato: “Un po’ costoso ma la qualità sembra essere lì. Vediamo se gli elastici di fissaggio resistono nel tempo” .

“Il coprimaterasso è molto buono. Ma non copre l’intero materasso.”, “Un coprimaterasso che offre sia protezione che un certo comfort.“, “Aggiunge un po’ di morbidezza extra” .

Questo prodotto è in vendita sul sito web di Ikea o nei negozi fisici. È disponibile al prezzo di 75 euro e non mancherà di cambiare il tuo modo di dormire!