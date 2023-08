Ikea ha trovato 2 incredibili rivestimenti per il pavimento per il tuo terrazzo!

Ikea ha trovato 2 incredibili rivestimenti per il pavimento per il tuo...

Scopri la nostra selezione dei due nuovi rivestimenti per pavimenti che saranno perfetti per abbellire la tua terrazza e disponibili presso Ikea.

Sogni di trasformare il tuo spazio esterno in un vero paradiso di pace? Buone notizie, Ikea ha appena messo in vendita due nuovi rivestimenti per pavimenti che daranno alla tua terrazza un aspetto alla moda. Che tu preferisca un aspetto naturale erboso o un fascino boscoso, l’azienda svedese ha pensato a tutto. Guarda qui!

Aggiungi un tocco di verde alla tua terrazza con Ikea

Non appena il sole fa capolino, c’è qualcosa di meglio che trascorrere del tempo sulla nostra terrazza e godersi momenti di relax all’aria aperta? Ikea lo ha capito bene. Ogni estate, il marchio svedese propone un catalogo pieno di arredi per esterni.

Oggi non fa eccezione. Se sei il fortunato proprietario di una terrazza, Ikea ti farà la gioia più grande.

Non hai un giardino? Sogni di avereun angolo di natura sulla tua terrazza senza i fastidi di una manutenzione regolare? Non preoccuparti! Ikea ha ciò che fa per te.

Infatti, il pavimento esterno RUNNEN è la soluzione ideale. Questo rivestimento in piastrelle quadrate imita perfettamente l’aspetto dell’erba naturale, offrendo un’atmosfera verde e rilassante al tuo spazio esterno.

Fatto con materiali rispettosi dell’ambiente, lo adorerai. Queste piastrelle combinano una base in plastica polipropilene riciclato al 20% con una parte superiore in gomma sintetica e plastica polipropilene. Risultato: un pavimento morbido al tatto, ma abbastanza resistente per resistere alle intemperie.

L’installazione è un gioco da ragazzi e il pavimento esterno RUNNEN si adatta perfettamente a superfici piane e dure. Ogni scatola contiene 9 unità di piastrelle. Copre quindi una superficie totale di 0,81 m², sufficiente per creare la tua oasi verde su misura.

A meno di 50 euro a scatola, questo rivestimento per pavimenti è quindi un ottimo affare. Ti permetterà di dare un aspetto di alta qualità alla tua terrazza, senza spendere una fortuna.

