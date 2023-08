Ikea ha lanciato la mensola più pratica ad un prezzo mai visto e che non ha nemmeno bisogno di essere fissata!

La stagione estiva è spesso il momento per molte famiglie di rinfrescare la propria casa, addirittura di traslocare o riorganizzare! In questa ottica di installazione semplificata dei mobili, Ikea ci propone nuovi articoli molto facili da fissare alle pareti senza bisogno di viti, chiodi o colla.

Ikea, specialisti dell’organizzazione intelligente

Se c’è un marchio europeo che si è fatto un nome nel corso degli anni e delle sue diverse innovazioni, è Ikea. L’azienda svedese e le sue innumerevoli creazioni di mobili, decorazioni e articoli utili per la casa, interni e giardini, sono oggi un punto di riferimento.

Diventata esperta di offerte stagionali, Ikea non smette di presentarci articoli perfetti per tutti i nostri progetti, ed è in questo spirito che è nata la collezione Öbonäs. Composta da tre mobili con fissaggio a ventosa, queste mensole da parete sono perfette per contenere tutti i tuoi articoli da cucina a portata di mano.

L’ingegnosità e la creatività sono al centro del processo di innovazione

Queste soluzioni di stoccaggio efficienti saranno molto apprezzate da tutti per la qualità e il prezzo, visto che costano rispettivamente tra 3,99 euro e 5,99 euro.

Öbonäs, mensole da parete senza fissaggio

La gamma di mobili da cucina Öbonäs è composta da tre articoli dello stesso nome, ma con diverse funzioni, dimensioni e caratteristiche. Questi tre tipi di stoccaggio sono chiamati:

Ganci a tre ganci

Contenitore

Mensola

Questi diversi mobili a ventosa sono perfetti per le superfici della cucina, ma anche per i bagni. L’importante è avere a disposizione una parete con superficie liscia come piastrelle o una vetrata o vetrina.

I modelli Öbonäs sono di colore grigio-verde e sono stati pensati per semplificare l’installazione dei tuoi utensili da cucina. Ad esempio, il gancio a tre ganci sarà molto utile per appendere strofinacci, grembiuli o utensili a supporto. Il contenitore a ventosa è l’accessorio ideale per riporre bottiglie e flaconi lungo una superficie. Prendi ad esempio un aceto o un olio da prendere velocemente, dovrai solo riporlo qui.

La mensola a ventosa Öbonäs sarà senza dubbio la più utile tra tutti questi prodotti, in quanto è una mensola semplice da fissare che può contenere diversi utensili, spezie, barattoli o ingredienti. Potresti utilizzarla anche in un bagno per saponi e lozioni, ma in cucina, con un prezzo così basso, puoi installarne più di una.

Nessun fissaggio, nessuno sforzo e un cambiamento costante

Il principale vantaggio di queste mensole a ventosa è la loro dimensione che consente di posizionarle praticamente ovunque e a qualsiasi altezza. Il sistema a ventosa semplificherà notevolmente l’installazione e lo spostamento di questi mobili nella tua cucina o nel tuo bagno.

Inoltre, questo sistema a ventosa e la possibilità di spostamento ti aiuteranno a pulire le diverse installazioni più facilmente rimuovendo i prodotti, sganciando i mobili e pulendoli.