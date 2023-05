Ikea ha l’accessorio indispensabile per tutte le tue vacanze a meno di 2 euro!

Ikea lancia la nuova collezione di borse da viaggio! Scopri i modelli perfetti per partire in vacanza!

Nella sua vasta gamma di prodotti, Ikea non si dimentica dei vacanzieri e presenta la nuova collezione di borse da viaggio, perfette per ogni esigenza e a prezzi accessibili!

Sacco a dos PIVRING

Il primo modello della collezione è lo zaino PIVRING, dotato di un design semplice e di forme rettangolari. Dotato di una tasca frontale in rete e una tasca principale con chiusura a zip arancione, è ideale per portare oggetti personali e dispositivi elettronici fino a 14 pollici. Inoltre, è realizzato al 90% in poliestere riciclato e può essere riciclato anche una volta usato. Disponibile in grigio, lo zaino costa solo 2,99 euro.

Sacco SKYNKE e STARTTID

Ikea propone anche il modello SKYNKE, una borsa in poliestere riciclato perfetta per essere trasportata a spalla e disponibile in due formati, con stampa a righe bianche e nere o a geometria blu e bianca. Inoltre, è lavabile a mano e costa solo 1,99 euro.

Il modello STARTTID, invece, è uno zaino rettangolare in poliestere riciclato al 90%, con una capienza di 18 litri, una tasca posteriore per i dispositivi elettronici e una tasca laterale per le bottiglie. Disponibile in grigio, costa 19,99 euro.

Sacco RÄCKLA e RENSARE

Ikea propone anche i modelli RÄCKLA e RENSARE, rispettivamente una borsa pieghevole grande e una borsa pratica e resistente, entrambe in poliestere riciclato. Disponibili in nero, i modelli RÄCKLA sono disponibili in due formati, con una capacità rispettivamente di 20 e 55 litri e con prezzi rispettivamente di 9,99 euro e 14,99 euro. Il modello RENSARE, invece, è un modello rettangolare con una capacità di 8 litri, disponibile a soli 2,99 euro.

Scopri la nuova collezione di borse Ikea e preparati a partire per la tua prossima avventura!

4.6/5 - (5 votes)