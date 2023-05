Ikea ha la soluzione perfetta per non perdere mai le tue chiavi a casa!

Nel suo catalogo, Ikea ha messo in vendita oggetti perfetti per non perdere più le chiavi e altri oggetti quotidiani!

Pochi giorni fa, vi abbiamo presentato degli oggetti Ikea realizzati apposta per poter mettere le proprie chiavi. Questa volta, Stopandgo vi svela altri prodotti per tenere i vostri oggetti vicino a voi con molta eleganza.

Prodotti per non perdere più le chiavi

La perdita delle chiavi è un evento molto comune in casa. Questo piccolo attrezzo è così insidioso che sembra avere una vita. Fortunatamente, Ikea ha le soluzioni perfette per aiutare a non perderle più.

Ikea ha presentato il suo nuovo portaoggetti da parete del modello VATTENKAR. È anche uno spazio per appendere oggetti, progettato con un sistema di regolazione a parete. E che richiede diversi strumenti di fissaggio, a seconda del tipo di superficie.

Ha una forma di base rettangolare con una tavola ai bordi superiori ovali rialzati. E che ha un design perforato, utile per riporre chiavi, riviste, accessori, ecc.

Il pannello anteriore è in fibre di legno con una finitura di vernice acrilica. Mentre il pannello posteriore è in compensato di betulla e in laccatura pigmentata.

Il piano inferiore è in betulla massello e laccato pigmentato, e la guida è in acciaio verniciato a polvere. Misura 8 cm di profondità, 38 cm di altezza e 32 cm di larghezza. Il prodotto Ikea è disponibile in colore verde/legno e costa 19,99 euro.



Ikea fa faville con i suoi mobili

Ikea ha anche presentato il suo nuovo espositore LINDÅSEN. Può anche essere fissato al muro e potete riporre piccoli oggetti. Ha un formato rettangolare e dispone di spazi di diverse altezze.

Con il suo design moderno e il suo taglio industriale, il prodotto Ikea si adatta alle diverse stanze della casa. E ha misure equivalenti a 60 x 40 x 13 cm in altezza, larghezza e profondità.

Tuttavia, è importante notare che questo dispositivo supporta un peso massimo di 10 kg. Il suo prezzo è di 29,99 euro. Ikea ha anche presentato il suo pannello perforato SNICKR.

Si tratta di una struttura quadrata in acciaio verniciato a polvere con clip in plastica di poliammide rinforzato. Il prodotto comprende un pannello di tipo griglia con misure equivalenti a 38 cm di altezza per 38 cm di larghezza.

E 2 clip, 3 ganci e 1 refrattario. Per la sua manutenzione, si consiglia di pulire con un panno umido e un detergente delicato (solo se necessario). È verde-grigiastro ed è del valore di 12,99 euro.

Prodotti a prezzi accessibili

Ikea ha anche un espositore SKUTSKÄR. Questa è invece una semplice mensola in formato quadrato con regolazione a parete disponibile. Ha diversi scomparti ed è composto da compensato di bet