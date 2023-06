Ikea ha il prodotto perfetto per sconfiggere le zanzare a meno di 5€!

All’avvicinarsi dell’estate, Ikea ha appena presentato degli accessori indispensabili per proteggersi dalle zanzare… Ecco spiegato tutto.

Tra pochi giorni sarà estate. Per anticipare le zanzare, Ikea ha appena svelato il prodotto perfetto per proteggersi! Stopandgo svela tutto.

Ikea: sii tranquillo con le zanzare

Ad oggi, Ikea è un punto di riferimento nell’industria dell’arredamento d’interni. Per i suoi clienti, il gruppo fa sempre il massimo. Indipendentemente dai gusti, troverai sicuramente ciò che desideri! In negozio o online, il gruppo mette costantemente in evidenza articoli vari, di qualità e a prezzi accessibili.

Molti accessori Ikea diventano, col tempo, indispensabili per la nostra vita quotidiana. Il 21 giugno prossimo, l’estate arriverà finalmente. Le temperature sono salite molto nelle ultime settimane! Anche se la stagione estiva è piacevole, è necessario adattarsi alle… zanzare. A causa loro, le vostre notti possono diventare rapidamente un incubo.

Fortunatamente, ci sono molti trucchi per proteggersi. Impossibile ignorare le tradizionali zanzariere. Ikea ha appena svelato una piccola gemma che ti soddisferà sotto ogni aspetto. Vedrai, questo prodotto ha tutto per piacerti.

Ti spieghiamo subito di cosa si tratta, sono tende a maglie LILL. Il piccolo extra? Filtra perfettamente anche la luce esterna oltre a proteggerti dalle zanzare.

Sii tranquillo, Ikea ha prestato molta attenzione al suo estetismo. Per rendersi conto delle tue finestre, la tenda ha una larghezza di 280 cm e una lunghezza di 300 cm. Nota anche che ha un sistema di chiusura a zip abbastanza semplice. Installarlo sui portatende sarà un gioco da ragazzi!

Altri prodotti da scoprire subito

Ti piacciono queste tende Ikea? Per ottenerle, dovrai sborsare solo 4,99 euro. Preoccupata per l’ecologia, il marchio ha puntato anche su materiali riciclati per realizzarle. La classe!

Per la manutenzione, è molto semplice. Tuttavia, dovrai fare attenzione durante il lavaggio. Per cominciare, dimentica l’acqua sanitaria o i decoloranti, rischieresti di danneggiarle. Lo stesso vale per la pulizia a secco e l’asciugatrice. Tuttavia, se usi la lavatrice, la temperatura massima deve essere di 40°. E per finire, se non puoi fare a meno di stirarle, non superare i 150 gradi.

Se rispetti queste poche regole, non avrai alcun problema a conservarle per diversi anni. Su Instagram, gli altri articoli Ikea hanno avuto il merito di incontrare un grande successo!

Ultimamente, l’ombrellone LILLEÖ ha trovato il suo pubblico. Questo modello grigio antracite non ha lasciato nessuno indifferente. Può anche essere installato su un piccolo balcone se lo desideri. Contro un muro o su una ringhiera, è l’ideale per gli spazi ridotti. Nota anche che il tessuto è perfetto per proteggerti dai raggi UV del sole. L’ombrellone ha un fattore di protezione UPF (Ultraviolet Protection Factor) di 25+. Un segno di qualità, insomma.

Il suo prezzo è di 29,99 euro. Allora, fai il tuo acquisto!