Ikea ha il mobile perfetto per un ingresso ben organizzato

Ikea a messo in vendita un meraviglioso mobile porta-scarpe disponibile a un prezzo conveniente, che può essere facilmente appeso al muro!

Nel suo catalogo, Ikea non perde mai l’occasione di offrire i migliori prodotti per la casa. Inoltre, l’azienda svedese pensa sempre a lanciare mobili che consentano di risparmiare spazio.

Ikea ottimizza lo spazio

Nella propria abitazione, non è facile trovare mobili che non occupino troppo spazio. Fortunatamente, Ikea offre prodotti perfetti per aiutarti a arredare la tua casa senza troppi problemi.

Nell’ambito della sezione di archiviazione e organizzazione che da forma al vasto e completo catalogo di cui dispone Ikea, è possibile trovare alcuni prodotti come questo scaffale portascarpe bianco con contenitore, modello TRONES.

È proprio nel momento in cui si decide di installarlo in casa che si avrà più spazio per riporre le cose. Inoltre, è un mobile che non occupa spazio a terra.

Quindi, sarà possibile mantenere l’ordine nella propria abitazione senza perdere spazio. Si tratta di un modello di mobile porta-scarpe che è stato realizzato in modo che sia molto facile combinarlo con altre decorazioni.

Un prodotto che si appende al muro

Inoltre, è possibile aumentare lo spazio di archiviazione se si decide di impilare più armadi insieme. Un’altra opzione consiste nel posizionarli uno accanto all’altro e ottenere un risultato diverso.

E, forse, qualcosa di più utile per un uso quotidiano. Inoltre, questo prodotto dispone di una parte superiore su cui è possibile mettere gli oggetti di cui si ha bisogno. E averli sempre a portata di mano.

Essendo stato progettato con uno stile poco profondo, è un mobile Ikea che occupa molto poco spazio. È ideale per riporre scarpe, guanti, sciarpe. O qualsiasi altro tipo di accessori senza doversi preoccupare di niente.

È importante sapere che questo mobile offre anche la possibilità di smontare facilmente la porta. E, in questo modo, di poterla pulire dall’interno ogni volta che è necessario. Ma anche di mantenerla nel tempo.

Questo mobile dell’azienda svedese misura 52 cm di larghezza, 18 cm di profondità, 39 cm di altezza. È composto da due unità. Per quanto riguarda i materiali con cui è stato realizzato questo articolo Ikea, si tratta di polipropilene plastico con almeno il 20% di origine riciclata.

Un mobile a un prezzo conveniente

Se si desidera prendersi cura del proprio mobile Ikea, è necessario pulirlo con un panno umido e un detergente delicato. Successivamente, asciugarlo con un panno asciutto.

Ikea ha anche specificato riguardo al suo mobile: «Il tipo di fissaggio dipende dal materiale del supporto. Scegli le tue fissaggi in base ai tuoi muri (venduti separatamente). Può contenere circa 4 paia di scarpe» .

Questo mobile ha anche avuto 4,7 stelle su 5. I clienti hanno scritto: «Scarpe, cappelli, ombrelli, carte… è il top per questo piccolo ripostiglio. Ho aggiunto un ripiano di legno sopra: fantastico!!» .

«Avevo deciso di metterne 2 per riporre le scarpe e alla fine ne ho messe 6. Facile da installare e molto pratico.», «Per contenere le scarpe con il minimo spazio, un prodotto facile da pulire e assemblare» .

Sappiate che sarà necessario spendere la modica cifra di 34,99 euro per questo prodotto messo in vendita dall’azienda svedese. Potrete trovare questo mobile sul sito internet del marchio o nei negozi fisici!

