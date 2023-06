Ikea ha il miglior set di tavolo e sedie per tutti i budget!

Per prepararsi all’estate, Ikea ha appena messo in vendita un set di tavolo e sedie da giardino che renderanno il vostro spazio esterno più bello.

L’estate si avvicina. E con l’estate arrivano le serate e i pasti all’aperto con amici e famiglia. A condizione di avere l’attrezzatura adeguata. Come un salotto esterno composto da un tavolo e sedie. Buone notizie nel caso in cui non ne abbiate, Ikea ha appena messo in vendita una nuova collezione.

Preparare il proprio spazio esterno

Infatti, come tutti sappiamo, per trascorrere una bella estate dobbiamo avere un bello spazio esterno. Semplicemente perché è lo spazio in cui passeremo la maggior parte del tempo con il bel tempo.

Ma è anche lo spazio in cui saremo più vittime… soprattutto delle zanzare. Sì, questi insetti aspettano pazientemente questo periodo per pungerci e rubarci qualche goccia di sangue. Ma niente paura, Ikea ha la soluzione per voi.

Infatti, l’azienda svedese ha messo in vendita il prodotto perfetto per combatterle a meno di 5 euro! Una bella soluzione per combattere questa piaga e poter trascorrere piacevoli momenti nel nostro spazio esterno. Senza preoccuparsi delle punture.

Ma per trascorrere veramente un bel momento nel vostro giardino, è necessario che tutto sia decorato nel modo giusto. A cominciare dalla decorazione del vostro giardino con piante, e che queste siano valorizzate. Anche in questo caso, l’azienda svedese ha la soluzione per voi.

Infatti, Ikea ha messo in vendita un prodotto per valorizzarle. Nel caso in cui vi foste persi il prodotto in questione, niente paura. Basta cliccare qui, e dare un’occhiata all’articolo che abbiamo dedicato a questo argomento.

Ora, veniamo all’elemento che vi ha fatto cliccare su questo articolo. Vale a dire, il nuovo set di tavolo e sedie da giardino proposto dal gigante dell’arredamento. Un set che saprà conquistarvi.

Ikea prepara l’estate con il suo tavolo e le sue sedie da giardino

Come riportato dai nostri colleghi di El Mira, si tratta di un set proveniente dal modello TÄRNÖ. Con questo, darete un tocco più accogliente alla vostra casa grazie al suo nuovo spazio esterno.

I nostri colleghi notano che questo set era molto atteso dai clienti di Ikea. Per poter godere al meglio della stagione imminente e dei primi raggi di sole. Il set è molto resistente grazie alla sua costruzione.

Fatto con legno di acacia e acciaio con rivestimento in polvere, garantisce una grande resistenza. E le sue dimensioni soddisferanno quelli che hanno solo un balcone. Grazie a misure ideali anche per piccoli spazi.

Ciliegina sulla torta, questo set Ikea è pieghevole. Pertanto, il tavolo e le sedie non occuperanno spazio quando li riporrete. Il mobile è stato trattato con uno strato di vernice per legno semi-trasparente. Ciò garantisce una maggiore durabilità.

Rimane da sapere la cosa più importante. Vale a dire, il prezzo di questo set venduto da Ikea. Il prezzo del set è fissato a 54,99 euro. A questo prezzo, potrete scegliere tra tre colori disponibili: nero con sfumature marrone chiaro, marrone nero con beige o marrone nero con grigio.