Ikea ha il miglior metodo per mettere la copertura del piumone in meno di 2 minuti e senza rischiare la vita

Ti sei stancato di litigare con il tuo piumone ogni volta che vuoi cambiarne la fodera? Ti sembra un compito impossibile e noioso che ti porta via tanto tempo ed energia? Beh, non preoccuparti, perché Ikea ha la soluzione perfetta per te. Si tratta di un metodo semplice e veloce che ti permetterà di mettere la fodera del piumone in meno di 2 minuti e senza sforzo. Vuoi sapere come si fa? Continua a leggere e te lo spieghiamo.

Il metodo Ikea per mettere la fodera del piumone in meno di 2 minuti

Arriva il freddo e molte persone si preparano a esso tirando fuori i vestiti invernali, e iniziamo anche a guardare le fodere per il nostro piumone, che attualmente sono molto vendute in negozi come Ikea.

Sia che tu abbia comprato la fodera di recente, o che l’abbia da anni precedenti, questa volta non dovrai impiegare un’eternità per metterla. Ikea propone un metodo chiamato la tecnica dell’avvolgimento, che consiste nell’avvolgere il piumone e la fodera insieme per poi girarli.

In questo modo, il piumone rimane perfettamente adattato all’interno della fodera e non si muove né si piega. Inoltre, è un metodo molto facile da fare in appena un paio di minuti e non richiede alcun attrezzo o accessorio extra.

Per spiegare come si fa la tecnica dell’avvolgimento, Ikea ha pubblicato un video sul suo account Instagram dove mostra passo dopo passo con immagini chiare e semplici. Il video ha già migliaia di commenti di utenti grati e sorpresi per la facilità di questo metodo, che ci permette veramente di non dover “combattere” con la fodera e il piumone.

Nel video spiega come posizionare la fodera del piumone in modo molto semplice, seguendo questi quattro passaggi:

Metti la fodera al rovescio sul letto, con l’apertura rivolta verso di te.

Metti il piumone sopra la fodera, allineando le punte del piumone con quelle della fodera.

Avvolgi insieme le due parti dalla parte superiore a quella inferiore, come se stessi facendo un rotolo di sushi.

Quando arrivi alla fine, infila le punte del rotolo nell’apertura della fodera e gira il piumone.

Svolgi il piumone e liscialo con le mani in modo che si distribuisca bene all’interno della fodera.

Ecco fatto! Così facilmente e velocemente puoi mettere la fodera del piumone senza morire nel tentativo. Con questo metodo, cambierai la biancheria da letto in un batter d’occhio e avrai sempre la tua camera pulita e ordinata. Inoltre, potrai approfittare per rinnovare l’aspetto della tua stanza con le fodere più belle e originali che offre Ikea.

Ti lasciamo il video per vedere l’intero processo: