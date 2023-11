Ikea ha i suoi alberi di Natale e ci piacciono. Non sappiamo quale scegliere.

Il Natale è alle porte!

Se non hai ancora il tuo albero di Natale, Ikea ti semplifica le cose. Il famoso negozio svedese offre una vasta gamma di alberi di Natale artificiali, che non solo sono belli e realistici, ma anche ecologici e durevoli. Inoltre, alcuni di essi sono già dotati di luci a LED integrate, quindi non devi preoccuparti dei cavi e delle pile. Ecco quali sono i nostri preferiti.

I migliori alberi di Natale di Ikea

Gli alberi di Natale artificiali di Ikea sono una scelta intelligente e sostenibile per decorare la tua casa in queste date così speciali. Essendo artificiali, non necessitano di acqua o cure e si conservano perfettamente anno dopo anno. Inoltre, essendo realizzati con materiali riciclati, contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale e a risparmiare risorse. E la cosa migliore è che hanno un design così realistico e bello che nessuno direbbe che non sono naturali. Ecco i modelli che ci hanno conquistato.

Albero di Natale VINTERFINT da 180 cm

Questo albero di Natale artificiale di medie dimensioni è perfetto per interni o esterni. Ha un aspetto molto naturale e frondoso ed è realizzato con il 50% di plastica riciclata. Non pizzica e occupa poco spazio, sia quando è in piedi che quando è piegato. Ha un’altezza di 180 cm e un prezzo di 54,99 €. Puoi decorarlo a tuo piacimento con le palline, le ghirlande e gli ornamenti che preferisci.

Planta artificiale VINTERFINT con LED da 12 cm

Se preferisci un albero più piccolo e originale, questo modello ti piacerà. Si tratta di una pianta artificiale a forma di albero di Natale, dotata di 12 luci LED alimentate a batteria. Ha un’altezza di 12 cm e un prezzo di 19,99 €. Puoi posizionarlo sul tavolo, sulla scrivania o vicino alla finestra e scegliere il vaso che preferisci. Puoi anche decorare i suoi rami con alcune palline, per renderlo più festoso. O se preferisci, puoi metterlo anche sul balcone.

Albero di Natale VINTERFINT da 150 cm

Questo albero di Natale artificiale è ideale per chi cerca un albero semplice ed economico. Ha un aspetto verde e fresco ed è realizzato con il 50% di plastica riciclata. Non pizzica e occupa poco spazio, sia quando è in piedi che quando è piegato. Ha un’altezza di 150 cm e un prezzo di 34,99 €. Puoi decorarlo come preferisci o lasciarlo così com’è, per godere della sua bellezza naturale.

Albero di Natale VINTERFINT da 210 cm

Se vuoi un albero di Natale grande e spettacolare, questo modello fa al caso tuo. Ha un aspetto molto realistico e frondoso ed è realizzato con il 50% di plastica riciclata. Non pizzica e occupa poco spazio, sia quando è in piedi che quando è piegato. Ha un’altezza di 210 cm e un prezzo di 119 €. Puoi decorarlo con gli ornamenti che preferisci o lasciarlo brillare da solo.

Albero di Natale VINTERFINT da 160 cm

Questo albero di Natale artificiale è il più comodo e pratico di tutti. È già dotato di 156 luci LED integrate, che si collegano alla corrente. Ha un aspetto molto naturale e frondoso ed è realizzato con plastica di polietilene. Non pizzica e occupa poco spazio, sia quando è in piedi che quando è piegato. Ha un’altezza di 160 cm e un prezzo di 79,99 €. Devi solo appendere gli ornamenti e collegarlo. Non potrebbe essere più facile.

Come puoi vedere, Ikea ha alberi di Natale per tutti i gusti e portafogli. Non aspettare oltre e scegli il tuo prima che si esauriscano.





