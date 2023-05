Ikea ha i mobili perfetti per il tuo giardino questa primavera

Con l’arrivo della primavera, anche le temperature gradevoli invitano a godere degli spazi esterni durante il tempo libero, come le terrazze, i cortili o i giardini. Oggi ti mostriamo i migliori mobili Ikea per la terrazza, che stanno andando a ruba questa primavera e che saranno un successo per godersi il bel tempo all’aria aperta.

Ikea ha già nel suo catalogo una vasta gamma di mobili per gli spazi esterni, tutti fabbricati in modo da essere resistenti alle intemperie e da poter resistere sia alla pioggia che al sole, oltre all’uso e a tutto ciò che comporta stare permanentemente negli spazi esterni.

Scopri i migliori mobili Ikea per la terrazza

Set da esterno

Il set da esterno NÄMMARÖ per 4 persone è una delle novità del negozio svedese in questa appena iniziata primavera, un set composto da un tavolo, due poltrone singole e una poltrona a due posti, nel caso delle poltrone con un cuscino impermeabile che resiste alla pioggia e alle intemperie. Attualmente il prezzo del set è di 596,93€.

Tavolo e sedie

Il tavolo con 2 sedie pieghevoli NÄMMARÖ, interamente in legno, è un’altra fantastica opzione di arredamento per la terrazza, un pratico tavolo con due sedie che ti sarà utile per creare uno spazio piccolo dove mangiare o prendere qualcosa durante il giorno o la sera. I cuscini sono impermeabili. Attualmente ha un prezzo di 156,98€.

Rete in legno

Questa bellissima rete ASKHOLMEN ti permetterà di decorare le pareti esterne della casa o qualsiasi area esterna con piante rampicanti, fornendo loro il supporto necessario per crescere in modo adeguato. Puoi montarla in modo orizzontale o verticale ed è regolabile in altezza. Ha un prezzo di 29,99€.

Tavolo da esterno

Altro set di tavolo e sedie da esterno molto interessante è il tavolo con sedie TÄRNÖ, un tavolo con due sedie in legno di acacia massello e acciaio con rivestimento in polvere di poliestere, materiali di qualità che sono resistenti e duraturi, perfetti per la terrazza o il giardino. Il set ha attualmente un prezzo di 54,98€.

Divano da esterno

L’ultimo della nostra selezione di mobili Ikea per la terrazza è questo divano esterno JOLPEN, un pratico divano per l’esterno che non ha bisogno di molta manutenzione oltre a passargli un panno umido per rimuovere lo sporco. Attualmente ha un prezzo di 74,99€.

