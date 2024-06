Ikea ha i mobili per piccoli terrazzi che lasciano spazio anche per stendere il bucato

Con l'arrivo della bella stagione, la temperatura inizia a salire e la voglia di godersi l'aria aperta diventa più intensa. Avere uno spazio esterno, anche se piccolo, può trasformarsi in un vero e proprio oasi di relax e divertimento. Balconi e terrazze, anche i più piccoli, possono essere il luogo perfetto per fare colazione, leggere un libro o semplicemente rilassarsi al sole. Ikea, famosa per le sue soluzioni pratiche e di design, offre una gamma di mobili perfettamente adattabili a questi spazi ridotti, permettendoci di sfruttare al massimo il nostro angolo esterno e lasciandoci anche lo spazio per stendere il bucato.

La collezione Ikea per terrazze piccole

Da Ikea, funzionalità e design vanno a braccetto, e questo si riflette nella sua collezione di mobili per esterni e in particolare per terrazze piccole. Questi mobili non solo sono attraenti e comodi, ma sono anche pensati per sfruttare al massimo lo spazio disponibile. La cosa migliore è che, anche nelle terrazze più piccole, i loro mobili lasciano spazio sufficiente per altre attività essenziali, come appendere il bucato bagnato o, se vogliamo, decorare con piante. In questo modo, non solo puoi creare un'area di riposo e divertimento, ma puoi anche mantenere la funzionalità dello spazio senza sacrificare l'estetica.

I mobili Ikea per terrazze piccole

Dalle tavole pieghevoli ai comodi sgabelli e ai paraventi eleganti, Ikea offre una varietà di opzioni che si adattano a qualsiasi necessità e stile. In seguito, esploreremo alcuni dei migliori mobili di Ikea per terrazze piccole, mostrando che con i mobili giusti, anche gli spazi più ridotti possono trasformarsi in luoghi accoglienti e pratici.

Sgabello da esterno NÄMMARÖ

Lo sgabello da esterno pieghevole NÄMMARÖ è una soluzione perfetta per coloro che cercano di massimizzare lo spazio nel loro terrazzo. Con un prezzo di 19,99€, questo sgabello di 37×45 cm è realizzato in legno di acacia massello, noto per la sua durabilità e resistenza. Il suo design pieghevole lo rende ideale per terrazze piccole, permettendo di riporlo facilmente quando non in uso. Inoltre, si abbina perfettamente con altri mobili della serie NÄMMARÖ, permettendo di creare un ambiente armonioso e funzionale. Il suo trattamento preventivo protegge dal sole, dalla pioggia e dall'usura, garantendo una lunga durata.

Tavolo da giardino NÄMMARÖ

Il tavolo da giardino NÄMMARÖ, con un prezzo di 69€, misura 75×63 cm ed è realizzato nello stesso resistente materiale dello sgabello. Questo tavolo è ideale per mangiare all'aperto, lavorare o semplicemente rilassarsi con una bevanda. Il suo design senza tempo e la sua capacità di combinare con altri mobili della serie lo rendono una scelta versatile per qualsiasi stile di terrazza. Come lo sgabello, è trattato per resistere alle intemperie, garantendo che rimanga in buone condizioni per molto tempo.

Divisorio da esterno YTTERSKÄR

Per coloro che cercano un po' più di privacy nel loro terrazzo, il paravento YTTERSKÄR è un'ottima opzione. Con un prezzo di 54,99€, questo schermo di privacy leggermente trasparente misura 185×150 cm e può essere configurato in vari modi grazie ai suoi tre pannelli e quattro pali. Realizzato in acciaio con rivestimento in polvere di poliestere e tessuto di poliestere riciclato, è un'opzione duratura e sostenibile che offre un tocco di privacy senza sacrificare l'estetica.

Vaso NYPON

Il vaso NYPON, disponibile a 3,99