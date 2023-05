Ikea ha i mobili da terrazza perfetti per questa primavera

Con l’arrivo della primavera arrivano anche le buone temperature, che invitano a godere degli spazi esterni nel nostro tempo libero, come terrazze, patii o giardini, tra gli altri. Oggi ti mostriamo i mobili Ikea per la terrazza che stanno volando via questa primavera e che saranno un successo per godersi il bel tempo all’aria aperta.

Ikea ha già nel suo catalogo a queste altezze dell’anno una grande varietà di mobili per spazi esterni, tutti realizzati in modo che siano resistenti alle intemperie e che possano resistere sia alla pioggia che al sole, oltre all’uso e a tutto ciò che comporta stare permanentemente in spazi esterni.

5 mobili Ikea per la terrazza che ti piaceranno

Set per esterni

Il Set 4 posti per esterni NÄMMARÖ è una novità del negozio svedese in questa appena inaugurata primavera, un set composto da un tavolo, due poltrone singole e una poltrona a due posti, nel caso delle poltrone con un cuscino impermeabile che resiste alla pioggia e alle intemperie. Il prezzo del set è attualmente di 596,93€.

Tavolo e sedie

Il Tavolo con 2 sedie pieghevoli NÄMMARÖ, tutto in legno, è un’altra fantastica opzione per l’arredamento della terrazza, un pratico tavolo con due sedie che ti servirà per creare un piccolo spazio per mangiare o bere qual