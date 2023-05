Ikea ha gli accessori perfetti per mantenere in ordine la propria cucina!

Buone notizie per i fan dell’arredamento e dell’ordine! Ikea ha lanciato gli accessori perfetti per avere una cucina in ordine!

Stai cercando accessori perfetti per mantenere la tua cucina in ordine? Buone notizie, Ikea ha lanciato molte novità! Stopandgo ti racconta tutto da A a Z.

Una cucina perfettamente organizzata grazie a Ikea

Cosa c’è di più piacevole di una cucina perfettamente organizzata? Facilita la vita quotidiana delle famiglie! Infatti, risparmiano tempo perché trovano le loro cose più velocemente in una stanza ordinata.

Ma non è tutto! Una cucina ben organizzata è anche molto piacevole per il morale. Impossibile arrabbiarsi in una stanza del genere, anche se il piatto è andato male! Ikea cavalca proprio quest’idea di organizzazione per farti piacere.

Ebbene sì! Ikea ha messo in vendita diversi mobili molto pratici che facilitano questo. Ma non è tutto! Infatti, l’azienda ha anche deciso di mettere in vendita accessori perfetti per mantenere la tua cucina in ordine.

Da Ikea, puoi quindi trovare un portacoltelli magnetico della serie KUNGSFORS. È molto pratico e fa l’unanimità tra la sua fedele clientela. È addirittura uno dei più ricercati della catena svedese!

Infatti, questo prodotto Ikea ha una valutazione di 4,6 stelle su 5. Il piccolo extra è la sua struttura in acciaio inossidabile. Puoi fissarlo al muro. Così, c’è un magnete in neodimio per appoggiare i coltelli. Il prezzo è di 26,99 €.

Ikea vende anche portaposate, contenitori per biberon, posate, bicchieri e tutto ciò che vuoi.

Accessori da avere

Per sistemare le posate, c’è anche questo contenitore rettangolare con bordi lisci diviso in 4 sezioni! Puoi mettere cucchiai, forchette e coltelli. La griglia in acciaio sembra quella di un ristorante! Quindi è un “must-have”.

Questo articolo di Ikea è molto resistente. E per buona ragione! È stato prodotto in plastica polipropilene con il 20% di origine riciclata. Costa 2,99 €. Ikea vende anche quello in acciaio da posizionare sui ripiani della cucina.

Avrai bisogno di ganci della stessa serie. Esistono in nero e bianco. E costano 8,99 € o 10,99 €, a seconda della lunghezza. Piuttosto interessante, non è vero?

Avere una cucina senza pattumiera, non è pensabile! Ikea ti propone quindi la pattumiera VARIERA con angoli arrotondati. Perfetta per facilitare la pulizia. Sappi anche che è in plastica al 100% di polipropilene.

Questa pattumiera ha un volume di 10 L. Quindi puoi metterla all’interno di un armadio. Per quanto riguarda le dimensioni, devi prevedere 27 cm di lunghezza, 16 cm di larghezza e 46 cm di altezza.

Buone notizie, questa pattumiera ha una maniglia superiore resistente. Perfetto se vuoi fissarla all’interno delle porte del tuo armadio da cucina. Questo articolo di Ikea costa solo 3,99 €.

Ikea svela anche il suo portarotolo di carta igienica. Ecco cosa serve in cucina! Esiste in nero e bianco. E misura 14,5 cm di larghezza e profondità, 19 cm di altezza. Per quanto riguarda il prezzo, dovrai spendere 9,99 €.

