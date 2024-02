Ikea ha abbassato il prezzo della poltrona a orecchioni ideale per godersi una sala da pranzo accogliente

Ti piacerebbe avere un angolo di lettura, relax o conversazione nella tua sala da pranzo? Desideri dare un tocco di eleganza e comfort alla tua casa? Allora non puoi perdere l'opportunità di mettere le mani su la poltrona STRANDMON di Ikea, che ora ha un ribasso nel suo prezzo che non puoi perdere.

La poltrona STRANDMON è un classico di Ikea che si ispira ai modelli degli anni cinquanta, ma con un design aggiornato e adattato alle esigenze di oggi. Il suo schienale alto offre un supporto ottimale per il collo e, quindi, favorisce il relax. Il suo tessuto è morbido e resistente, e il suo colore grigio scuro si abbina a qualsiasi stile di decorazione. Inoltre, ha 10 anni di garanzia, il che dimostra la qualità e la durabilità di questo prodotto.

Di seguito ti parleremo di tutto quello che devi sapere sulla poltrona STRANDMON di Ikea: come è fatta, dove posizionarla e come prendercene cura. Così potrai decidere se è la poltrona che stavi cercando per la tua sala da pranzo.

Le caratteristiche della poltrona STRANDMON di Ikea

La poltrona STRANDMON di Ikea ha dimensioni di 82 cm di larghezza, 96 cm di profondità e 101 cm di altezza. La larghezza del sedile è di 49 cm, la profondità del sedile è di 54 cm e l'altezza del sedile è di 45 cm. Il suo peso è di 26 kg e viene consegnata smontata in un pacco di 87x97x79 cm.

Il materiale del tessuto è 100% poliestere, un tessuto sintetico che ha molti vantaggi: è resistente all'usura, al sole e alle macchie; non si arriccia né si restringe; ed è facile da pulire. Il colore è Nordvalla grigio scuro, un tono neutro e sofisticato che dona calore e armonia all'ambiente.

La struttura della poltrona è realizzata in compensato, poliuretano di diverse densità, truciolato e legno massello. Questi materiali danno solidità e stabilità alla poltrona, così come un buon assorbimento degli urti e confort. Il cuscino del sedile è in poliuretano di 35 kg/m3, un materiale che si adatta alla forma del corpo e recupera la sua forma originale alzandosi.

Le gambe della poltrona sono in faggio massello e betulla massello, due tipi di legno duro e durevole che danno un tocco naturale ed elegante alla poltrona. La finitura è tinta, un prodotto che valorizza il colore e la venatura del legno, proteggendola allo stesso tempo.

Per quanto riguarda il prezzo, di solito si aggira intorno ai 300 euro, ma ora la puoi acquistare con la sua copertura in grigio per 239 euro, lo stesso prezzo della copertura gialla. Inoltre è venduta con copertura beige per 279 euro, con stampa bianca e nera per 299 euro e verde per 349 euro.

Dove posizionare la poltrona STRANDMON di Ikea

La poltrona STRANDMON di Ikea è un mobile versatile che può essere posizionato in vari spazi della casa, ma specialmente nel soggiorno e nella sala da pranzo. La sala da pranzo è uno degli ambienti più importanti della casa, dove si condividono momenti di convivialità, celebrazione e svago. Pertanto, è importante creare un ambiente accogliente, confortevole e funzionale nella sala da pranzo.

La poltrona STRANDMON di Ikea può aiutarti a raggiungere quell'ambiente, essendo una poltrona che invita al riposo, alla lettura, alla conversazione o alla contemplazione. Puoi posizionarla in un angolo della sala da pranzo, accanto a una finestra, una lampada o una libreria, e creare così uno spazio personale e accogliente. Puoi anche posizionarla accanto al divano o al tavolo da pranzo, e così ampliare la zona dei posti a sedere e la capacità per gli ospiti.

La poltrona STRANDMON di Ikea ha un design classico ma moderno, che si adatta a qualsiasi stile di decorazione. Il suo colore grigio scuro è facile da abbinare ad altri colori, sia neutri che vivaci. Puoi aggiungere cuscini, coperte o tappeti per dare più calore e personalità alla poltrona. Puoi anche giocare con i contrasti, ad esempio, mettendo la poltrona accanto a un muro di colore chiaro o un mobile di colore vivace.

Come prendersi cura della poltrona STRANDMON di Ikea

La poltrona STRANDMON di Ikea è un mobile di qualità e durevole, ma per farla durare più a lungo e in buone condizioni, è importante che ne prenda cura adeguatamente. Qui ti diamo alcuni consigli per mantenere la tua poltrona come nuova:

Pulisci la struttura tappezzata con l'aspirapolvere. In questo modo eliminerai la polvere, gli acari e le pelucchi che si accumulano nel tessuto. Puoi usare l'accessorio con spazzola morbida per non danneggiare il tessuto.

In questo modo eliminerai la polvere, gli acari e le pelucchi che si accumulano nel tessuto. Puoi usare l'accessorio con spazzola morbida per non danneggiare il tessuto. Pulisci la struttura tappezzata con un panno umido. Se compare qualche macchia, puoi strofinarla delicatamente con un panno umido e un po' di sapone neutro. Non usare prodotti abrasivi o solventi, perché possono danneggiare il colore e il tessuto.

Se compare qualche macchia, puoi strofinarla delicatamente con un panno umido e un po' di sapone neutro. Non usare prodotti abrasivi o solventi, perché possono danneggiare il colore e il tessuto. Non lavare la copertura del cuscino in lavatrice . La copertura del cuscino non è rimovibile né lavabile in lavatrice, perché potrebbe restringersi o deformarsi. Se compaiono delle macchie, puoi pulirle nello stesso modo della struttura tappezzata, con un panno umido e sapone neutro.

. La copertura del cuscino non è rimovibile né lavabile in lavatrice, perché potrebbe restringersi o deformarsi. Se compaiono delle macchie, puoi pulirle nello stesso modo della struttura tappezzata, con un panno umido e sapone neutro. Non usare candeggina, asciugatrice, ferro da stiro né pulizia a secco. Questi metodi possono deteriorare il colore, il tessuto e il riempimento della poltrona. Se vuoi disinfettare la poltrona, puoi usare un prodotto specifico per tappezzerie o un vaporizzatore di acqua calda.

Questi metodi possono deteriorare il colore, il tessuto e il riempimento della poltrona. Se vuoi disinfettare la poltrona, puoi usare un prodotto specifico per tappezzerie o un vaporizzatore di acqua calda. Proteggi la poltrona dalla luce diretta del sole. I raggi solari possono sbiadire e seccare il tessuto e il legno della poltrona. Pertanto, è conveniente posizionare la poltrona in un luogo dove non batte direttamente il sole, o usare tende o persiane per filtrare la luce.

Seguendo questi consigli, potrai goderti la tua poltrona STRANDMON di Ikea per molto tempo e con il miglior aspetto. Ricorda che questa poltrona ha 10 anni di garanzia, quindi se riscontri qualche problema con essa, puoi consultare le condizioni nel libretto di garanzia o contattare il servizio clienti di Ikea.