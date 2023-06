Ikea ha abbassato i prezzi dei materassi come mai prima d’ora.

Il materasso è uno degli elementi essenziali in ogni casa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle caratteristiche. Senza dubbio, un materasso è indispensabile per dormire ogni notte su un letto e riposare bene per affrontare al meglio il giorno successivo. Oggi ti mostriamo un materasso di Ikea che non è mai stato così economico e con cui il negozio svedese ha fatto un grande passo avanti, poiché è di ottima qualità e ti permetterà di sfruttarlo per molti anni… non perdertelo!

Ikea ha una vasta gamma di materassi di diverse dimensioni e con diversi riempimenti nel suo ampio catalogo, molte opzioni tra cui scegliere quello che meglio si adatta alle tue esigenze in ogni caso, sempre con un’eccellente rapporto qualità-prezzo.

Il materasso di Ikea più venduto

Si tratta del Materasso a molle insacchettate VALEVÅG, uno dei materassi più venduti nel negozio svedese e progettato per offrire il massimo comfort durante le ore di riposo, un compito che potrà svolgere per molti anni, quindi l’investimento vale la pena. Attualmente ha un prezzo di 369 euro, un importo mai così basso.

Questo fantastico materasso a molle di Ikea ha una dimensione di 160×200 cm ed è un materasso rigido di 24 cm di altezza che ha molle imbottite singolarmente, con zone di comfort che offrono una distribuzione uniforme del peso e una parte più morbida per spalle e anche un’ampia schiuma per garantire maggiore comfort. Un materasso che fornisce un supporto solido e morbido esattamente nelle parti del corpo in cui ne hai bisogno.

Le molle insacchettate di questo materasso sono progettate in modo da favorire la circolazione dell’aria e regolare la temperatura corporea. Le sue molle vanno da un’estremità all’altra per evitare che si crei uno spazio vuoto se si mettono due materassi insieme, che si adattano perfettamente l’uno all’altro. Ha una fodera incorporata progettata per rimanere saldamente attaccata al materasso.

È importante tenere presente che il materasso viene consegnato arrotolato, molto facile da trasportare, e che dovresti srotolarlo non appena arrivi a casa e lasciarlo 3 giorni prima di usarlo per la prima volta, in modo che possa distendersi bene e avere la forma definitiva. Inoltre, devi sapere che deve essere usato solo da un lato, non è necessario girarlo come viene comunemente consigliato per altri materassi. Ikea offre con l’acquisto di questo materasso una garanzia di 10 anni.