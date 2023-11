Ikea ha 7 prodotti scontati che non troverai a quel prezzo nemmeno durante il Black Friday

Ikea ha 7 prodotti scontati che non troverai a quel prezzo nemmeno...

Se stai pensando di rinnovare la tua casa o semplicemente vuoi approfittare delle offerte di Ikea, non perderti questa selezione di 7 prodotti scontati che non troverai a quel prezzo neanche nel Black Friday. Sono articoli di diverse categorie, da librerie a divani, che ti aiuteranno a creare un ambiente accogliente, funzionale e di stile nella tua casa. Ma sbrigati perché le offerte sono incredibili e quindi questi prodotti potrebbero esaurirsi in qualsiasi momento.

Prodotti Ikea scontati prima del Black Friday

Libreria Kallax

Questa libreria bianca dalle dimensioni di 77 x 147 cm è un classico di Ikea che non passa mai di moda. Ha un design semplice e versatile che si adatta a qualsiasi spazio e stile. Puoi usarla in piedi o sdraiata e aggiungere scatole, cesti o porte per creare un deposito chiuso. Ha una struttura solida e resistente ed è realizzata con materiali riciclati. Il prezzo scontato è di 59 euro.

Armadio Brimnes

L’armadio Brimnes a 3 ante bianco con dimensioni di 117 x 190 cm è l’ideale per conservare i tuoi vestiti, questa è una buona opzione. Ha tre ante, una delle quali con specchio, e diverse mensole regolabili per organizzare l’interno a tuo piacimento. Inoltre, include un dispositivo di sicurezza per fissarlo al muro e evitare ribaltamenti. Il prezzo scontato è di 159 euro.

Divano Ektorp

Il divano Ektorp di colore beige chiaro e con tre posti è uno dei più comodi e popolari di Ikea. Ha un design classico ed elegante, con cuscini morbidi e una fodera rimovibile e lavabile. Il tessuto Kilanda ha un effetto mélange ed è realizzato con almeno il 90% di poliestere riciclato. Inoltre, questo divano ha 10 anni di garanzia, il che dimostra la sua qualità e durata. Il prezzo è di soli 459 euro.

Mobile TV Hemnes

Il mobile TV Hemnes con finitura bianca e marrone chiaro e dimensioni di 148 x 47 x 57 cm è l’arredamento ideale per dare un tocco rustico e accogliente al tuo soggiorno. È realizzato in legno massiccio, un materiale naturale e resistente che migliora con il passare del tempo. Ha due grandi cassetti dove puoi conservare telecomandi, riviste o giochi, e due ripiani aperti dove puoi posizionare il tuo lettore, console o altoparlanti. Il prezzo scontato è di 189 euro.

Armadio Eket

L’armadio Eket di colore bianco e dimensioni di 35 x 35 x35 cm è un modulo versatile e funzionale che puoi utilizzare da solo o combinare con altri per creare una soluzione su misura. Puoi metterlo a terra o appenderlo al muro e scegliere tra diversi colori e dimensioni. Ha una porta con cerniere che si apre e si chiude facilmente e uno spazio interno dove puoi conservare le tue cose. Il prezzo è di soli 20 euro.

Completo lenzuola Nässelklocka

Il completo lenzuola con due federe con stampa e dimensioni 240 x 220/50 x 60 cm, modello nässelklocka è un completo che ti farà sentire come se dormissi in un hotel di lusso. Ha un tessuto satinato che gli conferisce un brillante e una morbidezza eccezionali e una stampa floreale che porta colore e allegria alla tua camera da letto. È realizzato con una miscela di cotone e viscosa, che assorbe e elimina l’umidità dal tuo corpo e ti mantiene fresco e confortevole durante tutta la notte. Il prezzo è di 39,99 euro.

Cesto Knipsa

Il cesto Knipsa con dimensioni di 32 x 33 x 32 cm è un cesto perfetto per dare un tocco naturale e artigianale alla tua casa. È realizzato in giunco marino, una fibra vegetale che ha variazioni di colore e che conferisce al cesto un aspetto unico. Ogni cesto è intrecciato a mano, quindi non ce ne sono due uguali. Puoi usarlo per conservare giornali, foto, ricordi o ciò che desideri. Il prezzo è di soli 14,99 euro.

