Ikea gioca d’anticipo con la sua poltrona: accessibile a tutti i portafogli

Le poltrone sono uno dei mobili più importanti in casa, indispensabili per avere un posto comodo dove sedersi a godersi un po’ di relax, ad esempio guardando una serie o un film, o forse leggendo un libro o giocando a un videogioco sul cellulare. Oggi ti mostriamo una poltrona di Ikea con cui il negozio svedese si è superato poiché è bella, comodissima e a un prezzo stracciato, un mobile che ti sarà utile in diverse stanze della tua casa e che puoi sfruttare molto… ed ora è in sconto!

Ikea ha nel suo vasto catalogo una grande varietà di poltrone di diverse dimensioni, design e caratteristiche in modo che possa sempre scegliere quella che meglio si adatta ai suoi gusti e alle sue necessità, offrendo inoltre vari stili e colori in modo che il punto decorativo abbia il protagonismo che merita.

La poltrona POÄNG di Ikea di cui hai bisogno nel tuo soggiorno

Si tratta della Poltrona POÄNG, una poltrona ideale per qualsiasi casa e che ha delle eleganti linee curve che le conferiscono un tocco di stile unico che la farà adattare perfettamente a qualsiasi stanza o ambiente, con un aspetto naturale che colpisce a prima vista, oltre ad essere molto comoda, che è senza dubbio la cosa più importante. Attualmente costa 79 euro, godendo di uno sconto interessante poiché il suo prezzo precedente era di 99 euro.

Questa fantastica Poltrona POÄNG di Ikea è presente da diverse decadi nel catalogo del negozio svedese, un classico che trionfa grazie al suo prezzo ed anche alla comodità che offre, ideale per il soggiorno, la sala da pranzo o la camera da letto, tanto che è una delle poltrone più famose che troverai nei suoi negozi, ed anche una delle più vendute. Il suo schienale alto offre il miglior supporto per il collo, e il tuo corpo avrà anche un buon supporto in cui godere del massimo relax grazie alla sua struttura flessibile di listelli di quercia incollati e curvati.

Ha un poggiapiedi in abbinamento che puoi acquistare separatamente per renderne l’uso ancora più comodo appoggiando i piedi. Per quanto riguarda le sue dimensioni, sono 68 cm di larghezza, 82 cm di profondità, 100 cm di altezza, 56 cm di larghezza del sedile, 50 cm di profondità del sedile e 42 cm di altezza del sedile. Ikea offre 10 anni di garanzia con l’acquisto.