Ikea finalmente protegge la tua privacy con questo prodotto esterno molto naturale!

Vuoi creare uno spazio intimo a casa tua? Scopri questo paravento in legno elegante e chic da Ikea, disponibile a meno di 100 euro.

Affronta la stagione con i prodotti Ikea

Con l’arrivo della primavera, potresti desiderare di cambiare qualcosa nella tua casa. Non appena scopri le novità di Ikea, non c’è niente di più normale che voler lasciarsi ispirare.

Prodotti funzionali e alla moda

I prodotti Ikea ci aiutano spesso a risolvere tutti i problemi. Se manchi di privacy sul tuo balcone, ecco che arriva in soccorso questo paravento in legno estremamente estetico e a basso costo! Ma non è tutto, se stai cercando un mobile pratico per riporre le scarpe e appendere i giubbotti, Ikea ha messo a punto il prodotto perfetto per te.

Nuovo arrivo perfetto per la tua terrazza o balcone

E se vuoi goderti il tuo giardino senza essere disturbato dai tuoi vicini indiscreti, ecco il prodotto perfetto di Ikea che fa per te! Il paravento NÄMMARÖ appena arrivato nel catalogo della marca ti permetterà di creare un’atmosfera accogliente e intima sul tuo balcone o terrazza. Realizzato in legno d’acacia solido e rinnovabile, questo separatore è resistente alle intemperie e alle fonti di inquinamento.

Un prodotto polifunzionale a un prezzo imbattibile

Questo bellissimo oggetto in legno, che fa parte delle nuove collezioni primaverili di Ikea, è venduto a un prezzo accessibile a tutti. Il separatore NÄMMARÖ è stato ideato dal designer Nike Karlsson ed è disponibile al prezzo di 99 €.

