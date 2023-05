Ikea finalmente lancia il cuscino perfetto per dormire su entrambe le orecchie!

Ikea ha appena lanciato il cuscino perfetto per notti riposanti e tranquille. E tutto questo a meno di 25 euro.

Hai difficoltà a dormire? Le tue notti non sono riposanti? Forse dovresti rivolgerti a questo cuscino di Ikea. Stopandgo ti spiega tutto nel dettaglio!

Ikea si preoccupa delle tue notti

Da Ikea, troverai tutto ciò di cui hai bisogno per arredare e organizzare la tua stanza. Ma se c’è un elemento che interessa il marchio, è il letto.

E per una buona ragione, il letto ha un’importanza particolare in una stanza. Ikea si deve quindi adattare alle esigenze dei suoi clienti.

È per questo che troverai sicuramente ciò che fa per te. Stai cercando una testiera? Ikea ne possiede una, composta da doghe in legno massiccio.

Inoltre, è accompagnata da sei ripiani da posizionare come preferisci tra le doghe. Questi possono fare da comodino. Il tutto costa 200 euro.

Ma non è tutto! Come si può dormire bene senza un buon piumone ben caldo? E Ikea ha capito benissimo questo.

Ecco perché hanno lanciato il piumone STJÄRNBRÄCKA. “Una miscela morbida di cotone e lyocell, con un riempimento di lyocell e poliestere riciclato”, spiega l’azienda.

Disponibile in formato 240 x 220 cm o 150 x 200 cm, costa rispettivamente 79,99 euro e 45 euro. Inoltre, puoi essere sicuro di avere caldo tutta la notte.

Dopo il letto, la testiera e il piumone, manca solo il cuscino per dormire bene. E anche per questo, Ikea ha ciò che fa per te. Stopandgo ti dice di più!

ikea pillow – ROSENSKÄRM – Ergonomic pillow side/back sleeper – decent price – might get this pic.twitter.com/sGFbAsGZyX — Sanj (@sanjmovies) 8 marzo 2023

Un cuscino ergonomico e confortevole a meno di 25 euro

Il cuscino è forse la parte più importante del tuo letto per dormire bene. Ecco perché Ikea ha lavorato per creare il cuscino perfetto.

Il cuscino KLUBBSPORRE si distingue per lo strato di gel che si trova sulla parte superiore. Il resto del cuscino è riempito di schiuma memory per un comfort ottimale.

“È un cuscino ergonomico con due tipi di comfort: schiuma soffice da un lato, gel rinfrescante dall’altro”, ha rivelato Ikea.

Hanno poi aggiunto: “Questo cuscino è pensato per coloro che preferiscono dormire sulla schiena o sul lato e hanno bisogno di un supporto ferme e alto. Il rivestimento in tessuto morbido è traspirante e allontana l’umidità”.

Inoltre, è piuttosto pratico. Si adatta a tutte le federe da 50 x 70 cm. Inoltre, può essere lavato in lavatrice a 40°C.

Una cosa è certa, questo prodotto è già molto amato dai fan. Sul sito di Ikea, ha un punteggio di 4,3 stelle su 5. Le recensioni sono molto positive.

“Avevo mal di collo, è meraviglioso! Non ho più male!”, “È un investimento, certo. Ma che cambiamento reale, una delizia”, “Da quando uso questo cuscino dormo molto meglio”, hanno rivelato i clienti.

Questo cuscino non è economico, ma puoi essere sicuro di mantenerlo per molto tempo e che migliorerà le tue notti. Puoi portare a casa questo prodotto per 24,99 euro.