Ikea festeggia il suo 80 ° compleanno con questa fantastica collezione.

Il prossimo mese di luglio verrà presentata una delle collezioni più attese di Ikea: Nytillverkad, lanciata in occasione dell’80º anniversario dell’azienda svedese Ikea. Una collezione che prima del suo lancio è già destinata a essere un grande successo, poiché rende omaggio ai suoi iconici design e alle sue radici, oltre a valorizzare una visione del design semplice, funzionale e divertente. Una collezione che guarda al passato con lo sguardo rivolto al futuro.

Sappiamo già che la moda ritorna, e questi prodotti dal forte sapore vintage di Ikea soddisferanno tutti i clienti essendo pezzi unici e senza tempo che conferiranno carattere e stile alle abitazioni. Come ha dichiarato Fredrika Inger, amministratore delegato del gigante svedese, “da Ikea, il passato, il presente e il futuro sono tutti collegati. E con Nytillverkad, più che mai, poiché si tratta di una collezione di cui si parlerà molto. Scopri il perché.”

La collezione Nytillverkad di Ikea rende omaggio ai suoi prodotti più rappresentativi

Come ha sottolineato Inger, nei prossimi anni saranno lanciate diverse collezioni composte da una serie di prodotti accuratamente selezionati tra tutta la storia del marchio. Articoli aggiornati per corrispondere alla visione della prossima generazione. “Siamo felici di riportare in vita questi design senza tempo che sono stati davvero apprezzati dai clienti nel corso degli anni”, ha dichiarato.

La collezione Nytillverkad presenta una varietà di mobili, biancheria da letto e accessori aggiornati per soddisfare le esigenze di oggi. Pur rimanendo fedele ai design originali, li reinventa in tonalità vivaci e materiali aggiornati, dando vita a una gamma di prodotti senza tempo. Una collezione colorata e divertente in cui tutti i prodotti hanno una storia da raccontare, che conferirà personalità e carattere alle case moderne.

Mobili iconici riproposti e disponibili in colori vivaci di Ikea

Ad esempio, uno dei prodotti più iconici di Ikea, il tavolo LÖVET, presentato per la prima volta nel 1956. Nella versione Nytillverkad, questo mobile caratterizzato dalle sue tre gambe e dalla forma di una foglia, e che è già stato riproposto nel 2013 e nel 2021, è stato ribattezzato LÖVBACKEN ed è disponibile in tre colori: arancione, blu e verde chiaro, con un piano in legno di frassino, che conferisce un tocco di colore accattivante all’ambiente.

Un altro design iconico del gigante svedese è la stampa KRYPKORNELL, ideata dal designer svedese Sven Fristedt. Fu presentata per la prima volta nel 1980 come stampa BLADHULT su una fodera per il divano KLIPPAN. La vivace stampa multicolore e retrò, tipica del design scandinavo, ora è disponibile su biancheria da letto, accessori per la cucina, tessuti tagliati e fodere per cuscini, conferendo un tocco di colore e carisma ovunque venga collocata.

La collezione Nytillverkad include anche un altro design di Fristedt: il motivo diagonale LAGERMISPEL, in rosa caramello, blu cielo e giallo banana; così come l’attaccapanni BONDSKÄRET, una nuova e audace versione dell’attaccapanni SMED, sviluppato originariamente dal designer Rutger Andersson nel 1978. Questo mobile, riproposto in malva, giallo e nero, si basa su una forma tubolare, simile a un albero, con un’immagine quasi postmoderna che è stata rispettata al massimo.

Non manca neanche lo sgabello DOMSTEN, con un piano in pino liscio e gambe in metallo in colori contemporanei, ispirato allo sgabello JERRY disegnato da Karin Mobring nel 1973. Si tratta di uno sgabello molto funzionale disponibile in tre nuovi colori – verde chiaro, arancione e malva- e che ha un piano in pino liscio e gambe in metallo che lo rendono un mobile impilabile e ultraleggero.

In questa collezione così speciale si trova anche il tavolino KULTURSKOG, ispirato al modello BALJA, un supporto per piante che è stato lanciato sul mercato nel 1957. Un mobile che rappresenta un chiaro esempio del fatto che spesso “meno è meglio”, poiché il suo design si vanta della semplicità che ha sempre contraddistinto Ikea. Questo tavolino sarà disponibile in verde chiaro.

Infine, menzioniamo i candelieri TUVKORNELL, versione aggiornata del modello CYLINDER, presentato per la prima volta nel 1980. Questo candelabro, ideato da Knut e Marianne Hagberg, è composto da tre supporti per candele minimalisti e pieni di personalità. Sarà disponibile in tre nuovi colori: verde, blu e lilla, tre tonalità perfette per attirare l’attenzione in qualsiasi spazio.