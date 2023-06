Ikea: fantastiche idee per personalizzare i mobili Eknet del marchio!

Ancora una volta, nuovi trucchi per modificare i mobili Ikea sono apparsi in rete e potrebbero piacere ai clienti.

Ikea è conosciuta per fare mobili semplici senza troppi dettagli. Per ravvivare una gamma di prodotti, alcuni fan hanno trovato trucchi molto utili. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z!

I fan di Ikea modificano i mobili del marchio

Ikea è nota per vendere mobili semplici. Il gigante svedese non va nei dettagli e ciò permette ai suoi clienti di lasciare spazio alla loro immaginazione.

Infatti, alcuni utenti si divertono a reinventare i mobili. Da qualche anno, i trucchi per cambiare l’aspetto di questi mobili Ikea stanno avendo molto successo sui social network.

Questo fenomeno ha persino avuto un nome. Oggi, i fan parlano di “Ikea Hacks”. A volte ci sono idee che spiccano. Questo è il caso di un famoso youtuber belga.

Il suo canale si chiama “Tchiks Guitare” e il creatore di 34 anni è riuscito a costruire una chitarra a partire da un mobile Ikea. Naturalmente, l’immaginazione degli esseri umani non ha limiti. Ma più spesso i “hacks” sono soprattutto elementi decorativi in più.

Molto spesso, gli utenti condividono trucchi per trovare un’altra utilità per i mobili svedesi. Qualche settimana fa, alcuni utenti hanno trasformato un ripiano Kallax in un sedile.

C’è un altro “hack” che sta avendo molto successo sui social network in questo momento. Infatti, alcuni utenti hanno voluto trovare un’altra utilità per i mobili di stoccaggio Eknet. Stopandgo ne parla di più!

Questi trucchi per rendere questi mobili Eknet più belli

Per gli esperti, la gamma Eknet di Ikea è molto pratica. Infatti, questa gamma raggruppa diversi mobili di stoccaggio molto utili per un soggiorno o per una camera da letto.

Ma i clienti che vanno da Ikea lo sanno, non è per l’estetica che si recano presso il gigante svedese. Ma a volte i mobili semplici possono essere fonte di infinite creazioni.

Gli appassionati hanno quindi preso pennelli e altri strumenti per dare una nuova vita a questi mobili Ikea. Un cliente ha avuto la buona idea di cambiare il colore dei mobili.

Quest’ultimo ha rifatto tutto il suo insieme del colore rosa che dà un po’ più di brio in una cucina, ma non è tutto. Per i giovani genitori che vogliono decorare la stanza dei loro figli.

Una utente ha voluto trasformare questi mobili Ikea con forme di mattoncini Lego. Niente di meno! Per farlo ha attaccato adesivi con disegni del celebre giocattolo danese.

Altre persone si sono divertite a fare comodini con gambe per guadagnare spazio. Insomma, la gamma Eknet di Ikea offre molte possibilità.

Molte piste sono già state osservate, ma ci sono ancora molte idee da scoprire. I fan di Ikea Hacks sono quindi impazienti di scoprire le ultime creazioni degli utenti.

Nel frattempo, altri mobili infiammeranno sicuramente la rete con delle splendide creazioni. Da seguire quindi!