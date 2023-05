Ikea fa un grande colpo con questo divano morbido dallo stile anni ’60 che vi conquisterà!

Nel suo catalogo, Ikea ha proposto un divano a tre posti morbido e dal design anni ’60 che trasformerà sicuramente il tuo soggiorno!

Nel suo catalogo, Ikea ha proposto un nuovo divano a 3 posti che non mancherà di farti innamorare. Inoltre, sappi che è anche a un prezzo abbastanza conveniente per un mobile di questa qualità.

Ikea ha il divano a tre posti perfetto

Alcuni oggetti del passato non smettono di tornare di moda. Nel campo tessile, per i suoi mobili o la sua decorazione, oggetti d’antan sono tornati di moda. E Ikea cavalca questa onda.

L’azienda ha deciso di viaggiare nel tempo mettendo in vendita un divano dal design tipico degli anni ’60. E quello che possiamo dire è che non mancherà di farti innamorare.

Ikea ha svelato il suo divano a 3 posti del modello ESSEBODA disponibile in diverse tinte ed estremamente confortevole. Si tratta di un mobile classico ma con un design avanguardista rivolto al futuro.

Questo divano dalle diverse tinte, è un’ode alla tendenza retrò e vintage ad un prezzo conveniente. Sono tutti i dettagli che devi conoscere. Il suo design mozzafiato.

Grazie ad un meccanismo semplice, questo divano si trasforma in un letto. Ha anche degli spazi di archiviazione sotto il sedile. E puoi scegliere tra diversi materassi. Ha anche diverse coperture per specificare il colore e il tipo che si adatta meglio alla stanza.

Un prodotto molto trendy

Le gambe tornite, i bottoni rivestiti in tessuto e le cuciture accuratamente cucite aggiungono un tocco senza tempo, elegante e artigianale. I braccioli leggermente abbassati e arrotondati sono confortevoli.

In particolare, per sostenere le braccia e la testa. Inoltre, lo schienale alto è perfetto per il collo e la schiena. Goditi e rilassati sul divano Ikea grazie alle molle insacchettate che si adattano al corpo, alla schiuma ad alta resilienza.

Come anche le palle di fibre che offrono il giusto supporto. È possibile combinare il divano con il poggiapiedi ESSEBODA per creare una poltrona confortevole. Questa copertura è realizzata in Knäbäck.

Si tratta di un tessuto morbido in poliestere-cotone con una struttura definita e uno stile vivace. Ikea ha anche affermato del suo divano: «Il divano ESSEBODA si distingue per un comfort moelleux, belle dimensioni e una concezione ben pensata».

Ikea rivela: «Si adatta anche ovunque in casa e può essere associato ad altri prodotti della serie per un uso vario. (…) Garanzia 10 anni. Per maggiori informazioni, consultare anche il libretto di garanzia».

Un divano con molti vantaggi

Prima di aggiungere: «Forse il divano più morbido che tu abbia mai avuto! La serie ESSEBODA ti offre tutto: sensazione avvolgente. Sedute profonde. Schienali alti. Design senza tempo, dettagli raffinati».

«E infinite possibilità di arredamento». Per quanto riguarda la manutenzione, Ikea ha rivelato che è necessario passare l’aspirapolvere sulla copertura fissa e pulire la struttura con un panno umido.

Per pulire i piedi del divano, pulirli con un panno imbevuto di un detergente delicato. E terminare asciugando con un panno asciutto. Il mobile Ikea ha anche ottenuto la buona valutazione di 5 stelle su 5.

Un cliente ha confidato: “Al momento sembra perfetto, confortevole e di buona qualità. Toglierei una stella per il montaggio. Perché per montare i braccioli, ho dovuto usare un martello (è anche un masso)».

“Altrimenti non si incastrava. Altrimenti nulla da dire, montaggio molto semplice, ho fatto tutto da sola”. Disponibile al prezzo di 749 euro, questo divano non mancherà di farti innamorare!

