Ikea fa un grande colpo con la sua borsa colorata perfetta per fare shopping!

Nel suo catalogo, Ikea ha deciso di mettere in vendita una borsa colorata perfetta per fare shopping o fare la spesa!

Nella vita quotidiana, trovare una borsa per fare la spesa o fare shopping può essere abbastanza difficile. Ecco perché serve un prodotto abbastanza grande e resistente. Ikea ha quindi creato la borsa perfetta appositamente per questo scopo!

Una borsa colorata e pratica che conquista

La spesa è diventata un’attività quotidiana per la maggior parte degli italiani. Mentre alcuni preferiscono ordinare online, altri scelgono di recarsi direttamente in negozio per pagare meno e scegliere i loro prodotti.

Per queste persone, è importante avere una borsa abbastanza resistente e grande per contenere la spesa. E IKEA ha chiaramente trovato la soluzione migliore.

Per ridurre l’uso di sacchetti di plastica, l’azienda ha deciso di lanciare la sua borsa per la spesa multicolore ÖMSESIDIG. Prima di tutto, sappiate che ha tutto ciò che serve per piacere. E fa parte di una serie in edizione limitata.

Progettata da Diana Ordóñez, è una borsa composta da plastica BOPP, unita a una plastica in polipropilene con almeno il 60% di materiale riciclato. Un aspetto molto importante da considerare.

Ma oltre ai materiali e alle infinite comodità offerte da questa borsa grazie alla sua pieghevolezza, un altro elemento da considerare è il suo design. Infatti, questa borsa multicolore si distingue principalmente per il suo design.

Ikea punta forte con il suo prodotto

Grazie a questa elegante borsa, potrete dare un tocco di colore alla vostra spesa. Ikea ha anche fornito diversi consigli per l’utilizzo di questo prodotto. Non si limita solo allo shopping quotidiano.

Infatti, l’azienda ha dichiarato su questa borsa: “Pratica per trasportare una serie di oggetti, dalla spesa alla biancheria sporca. Facile da pulire – sciacquare con acqua e lasciare asciugare. Si piega piatta per risparmiare spazio. Può anche essere utilizzata per la raccolta differenziata dei rifiuti” .

Se desiderate prendervi cura di questo prodotto Ikea, ci sono comunque alcuni consigli da seguire. Prima di tutto, non lavatelo, non usate candeggina, non asciugatelo in asciugatrice a tamburo rotante.

Non stirate la borsa né la pulite a secco. Se volete pulirla, utilizzate un panno morbido inumidito con acqua. E, se necessario, un detergente non abrasivo o sapone. Consigli importanti per la durata della vostra borsa Ikea.

Clienti convinti

Per quest’estate, questo prodotto sarà anche perfetto per accompagnarvi durante un picnic. Il marchio ha rivelato: “C’è spazio per il cibo, le bevande, le coperte… tutto ciò di cui avete bisogno per un picnic con gli amici” .

Ancora una volta, questo prodotto dimostra che Ikea ha sempre i prodotti perfetti per facilitare la vita dei suoi clienti. Inoltre, non dovrete spendere molto denaro per acquistare questa borsa.

Infatti, è disponibile al piccolo prezzo di 1,99 euro. Una cifra molto accessibile che vi permetterà di portare eleganza e colore durante i vostri spostamenti. La borsa ha anche ottenuto un ottimo punteggio di 4,9 su 5 da parte dei clienti.

I clienti hanno dichiarato: “Nulla da dire, perfetto, lo adoro”, “Me ne sono innamorato, è troppo bello”, “Pratico. Può essere riutilizzato più spesso della borsa blu Ikea”, ma anche “Pratico per le sue dimensioni e con una bella stampa” .

