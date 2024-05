Ikea fa un enorme successo con questo salotto da giardino

Ikea lancia sul mercato un set da giardino che ti farà sentir subito in vacanza con il suo comfort!

Il sole e il caldo sono tornati in Francia questa settimana. È quindi il momento perfetto per godersi l'esterno. E per dire il meno, Ikea ha lanciato in vendita il set da giardino perfetto per l'occasione.

Ikea fa un successo straordinario con i suoi mobili da esterno

Nel vasto e variegato catalogo di Ikea, è possibile trovare molti oggetti utili sia per l'interno che per l'esterno. E per balconi, terrazze o giardini, l'azienda eccelle.

Infatti, non esita a mettere in vendita prodotti che attirano i consumatori. È il caso, per esempio, del suo set da giardino del modello ASKHOLMEN.

Questo set è composto da un tavolo e quattro sedie con cuscini. Realizzato in acacia solida, il tavolo ha due alette. Così, potete passare da due a quattro posti in un attimo. Ma non è tutto.

Ikea ha anche indicato ai consumatori riguardo a questo set da giardino: “Gli angoli arrotondati permettono di riunirsi facilmente intorno al tavolo e di ospitare ancora più persone aggiungendo sgabelli” .

E consiglia: “Combina i vari prodotti della serie ASKHOLMEN per ottenere un angolo esterno in stile coordinato, ideale per mangiare, riposare e trascorrere del tempo in famiglia” .

Consigli per prolungare la vita del tuo set da giardino

Questo è un tavolo che ti permetterà di ospitare più persone. Consigliato solo per uso esterno, questo set da giardino ti farà sentire immediatamente in vacanza grazie al suo materiale e al suo comfort.

L'azienda ha anche dato alcuni consigli su come mantenere i tuoi mobili. Ha indicato che è necessario pulire il tuo tavolo e le tue sedie. Sappiate anche che è importante proteggere questo set.

Potete anche applicare uno strato di impregnante per aumentare la durata di vita di questo set da giardino. Per pulirlo, basta strofinare delicatamente con una soluzione saponata. E asciugare con un panno pulito e asciutto.

Ikea consiglia anche: “Se possibile, conserva il mobile in un luogo asciutto e fresco all'interno. Se lo stai riponendo fuori, coprilo con una fodera impermeabile. In caso di pioggia o neve, asciuga le superfici piane” .

E precisa: “Lascia circolare l'aria per evitare la condensa” . Sappiate che i cuscini possono essere lavati in lavatrice a una temperatura massima di 40°C. Tuttavia, non devono essere asciugati in asciugatrice a tamburo rotante.

Diverse opzioni e prezzi differenti

Il marchio svedese sottolinea anche che non si dovrebbe stirare o optare per una pulizia a secco sui cuscini. Infatti, si rischia di danneggiarli. Sappiate anche che con i loro piccoli nodi, i cuscini si attaccano molto facilmente alle sedie Ikea.

Avete anche la scelta tra due modelli di cuscini. Cioè beige o ancora blu a motivo. Tutto dipende dai vostri gusti, ma anche dalla vostra decorazione esterna. Sappiate anche che il prezzo di questo set varia a seconda della vostra scelta.

Se scegliete l'opzione senza cuscino, questo set da giardino Ikea costerà 218,96 euro. Se optate per i cuscini beige, dovrete spendere 246,92 euro. E per l'opzione con i cuscini blu, il prezzo rimane di 254,92 euro.

Se desiderate acquistare questo tavolo e queste sedie del modello ASKHOLMEN, potrete trovarli sul sito internet del marchio. O ancora nei negozi fisici.