Ikea fa un Decathlon e vende lo zaino che userai per tutta l’estate: comodo e facile da portare

Questo è lo zaino migliore per studenti, lavoratori diurni o chiunque cerchi uno spazio di dimensioni decenti per portare tutto il giorno, quindi è anche la scelta perfetta per fare turismo poiché se desideri visitare la città o il luogo che visiti, avrai bisogno di uno zaino tanto funzionale e compatto.

Lo zaino offre più che sufficiente spazio per riporre tutti i tuoi oggetti personali e inoltre puoi inserire il tuo computer portatile o un tablet da 14″, poiché ha uno scomparto imbottito in modo da non doverti preoccupare per urti o impatti minori sui tuoi dispositivi.

Ha anche spazio aggiuntivo per poter mettere dentro vestiti extra, una bottiglia d’acqua, un contenitore con cibo o una trousse da bagno. Qualunque sia l’uso che fai di questo zaino, non smetterai mai di usarlo, poiché ha il design giusto e le cinghie comode da mettere intorno alle spalle. Inoltre, nella parte anteriore ha una tasca in rete aggiuntiva per poter avere a portata di mano elementi essenziali come un cappello da indossare.

Fatto di poliestere, lo zaino Pivring può essere anche lavato in lavatrice senza problemi, dunque diventerà il tuo equipaggiamento aggiuntivo preferito da usare quest’estate e soprattutto quando scoprirai che il suo prezzo è solo di 1,99 euro!.