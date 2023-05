Ikea fa meraviglie con la sua incredibile lampada ultra design!

Amanti delle lampade contemporanee e minimaliste, date un’occhiata a questa nuova chicca di Ikea!

L’illuminazione è un elemento chiave quando si tratta di creare un’atmosfera accogliente in casa propria. E Ikea lo sa bene, infatti l’azienda svedese ha lanciato una splendida lampada di design a prezzi accessibili. Stopandgo vi dice tutto da A a Z!

Ikea mette in luce eleganza e piccoli prezzi

Se volete cambiare l’atmosfera della vostra casa senza spendere una fortuna, dovete andare da Ikea. Infatti, il gigante del mobile in kit propone molti oggetti di design a prezzi accessibili.

Ma allora, qual è questa splendida lampada che potrebbe dare un nuovo volto al vostro interno? Stopandgo vi dice di più!

HÅRSLINGA: una lampada a bulbo che brilla per il suo design

Non c’è bisogno di spendere una fortuna per avere un’illuminazione eccellente. Ed è proprio ciò che Ikea cerca di dimostrare con la sua nuova lampada a bulbo HÅRSLINGA.

Innanzitutto, ha un sottile stelo verticale che ha il vantaggio di essere discreto ed estetico. Si fonde letteralmente con l’ambiente circostante!

Per quanto riguarda il supporto, si tratta di un supporto a forma di L che offre alla lampada un’ottima stabilità. Non avrete quindi brutte sorprese a questo livello.

Troviamo anche una lampadina XL, un paralume trasparente e filamenti gialli che proiettano una luce calda. Ci direte voi!

Inoltre, apprezziamo il fatto che la sua illuminazione sia sufficientemente diffusa da creare un’atmosfera cocooning in qualsiasi spazio. Per non parlare del fatto che l’altezza della lampadina è regolabile. Insomma, non si lascia niente al caso!

E infine, sappiate che questa lampada Ikea è molto facile da pulire, basta strofinarla con un panno asciutto per liberarla dalla polvere. Un gioco da ragazzi!

Ma la cosa più interessante riguarda senza dubbio il suo prezzo, perché questa lampada a bulbo HÅRSLINGA è venduta solo a € 19,99 da Ikea. Quindi meglio affrettarsi a cogliere quest’affare d’oro, perché i suoi esemplari rischiano di essere saccheggiati in un tempo record!

