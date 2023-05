Ikea fa incetta di successo con il tavolino pieghevole perfetto per picnic in spiaggia quest’estate!

Ikea ha rilasciato un tavolino pieghevole che si trasforma in un vassoio in pochi secondi a basso costo!

Mentre l’estate si avvicina a grandi passi, Ikea ha messo in vendita prodotti essenziali per godersi le attività all’aria aperta. Di recente, l’azienda ha rilasciato il suo tavolino pieghevole che si trasforma in un vassoio in pochi secondi.

Ikea fa impazzire il prodotto estivo

Gustare un pasto all’aperto sulla spiaggia è ora più facile e pratico grazie ad Ikea. L’azienda svedese offre una soluzione intelligente e funzionale per mangiare sulla spiaggia o godersi le attività all’aria aperta.

Infatti, Ikea ha rilasciato un piccolo tavolino pieghevole. Con la sua leggerezza, la sua portabilità e le sue caratteristiche pratiche, diventa un accessorio indispensabile per coloro che cercano comfort e comodità durante i giorni estivi.

Si tratta del tavolino-piano noto come STRANDÖN. È un prodotto versatile appositamente progettato per offrirti un’esperienza confortevole e pratica durante le tue giornate in spiaggia. O per i tuoi picnic all’aria aperta.

Una delle caratteristiche eccezionali del tavolo-piano STRANDÖN di Ikea ​​​​è la sua leggerezza e portabilità. Puoi facilmente trasportarlo grazie al suo design pieghevole, che lo rende una superficie piatta e compatta.

Inoltre, viene fornito con una pratica borsa che ti consente di portarlo ovunque tu vada. Che tu stia pescando, facendo un picnic o semplicemente godendoti una giornata di sole in spiaggia, è il prodotto perfetto.

Un incredibile tavolino pieghevole

Questo tavolino-piano STRANDÖN di Ikea ​​​​ha due fasce elastiche sui lati. Ciò lo rende ideale per terreni accidentati. Queste fasce mantengono le bottiglie e i bicchieri in posizione.

E evita così versamenti accidentali. Ciò garantisce anche la stabilità delle tue bevande anche su superfici irregolari. Non dovrai più preoccuparti di trovare sabbia nel tuo cibo mentre gusti un pranzo. O uno spuntino sulla spiaggia.

Con un’altezza di 17 cm, questo tavolo è quindi la dimensione perfetta per mangiare comodamente sulla spiaggia senza preoccuparti della sabbia. È anche ideale per giocare a giochi da tavolo o a carte mentre ti rilassi al sole.

Le sue dimensioni, di lunghezza 57 cm e larghezza 45 cm, offrono spazio sufficiente per accogliere i tuoi piatti, utensili. E altri elementi essenziali per i pasti all’aria aperta.

L’assemblaggio di questo tavolino-piano STRANDÖN di Ikea ​​​​è così semplice che puoi farlo con una sola mano. E senza bisogno di attrezzi. Il suo design intelligente e funzionale ti permette di montarlo rapidamente.

Un prodotto a basso costo

E questo, per goderti i tuoi pasti e le attività all’aria aperta senza complicazioni. Inoltre, il tavolo ha una capacità di carico massima di 5 kg, il che lo rende abbastanza resistente per sostenere la tua stoviglie, le bevande e altri oggetti essenziali.

Il tavolino-piano STRANDÖN di Ikea ​​è quindi una scelta perfetta per coloro che amano trascorrere il tempo all’aperto. Che tu stia andando in spiaggia, organizzando un picnic in un parco o decidendo di andare a pesca, questo tavolino-piano ti offrirà comfort e praticità.

Il suo design portatile, resistente e facile da usare lo rende un accessorio indispensabile per le tue avventure all’aria aperta. Se desideri anche acquistarlo, puoi trovarlo sul sito web del marchio o nei negozi fisici.

Disponibile al prezzo di 15 euro, è quindi un tavolo che diventerà presto indispensabile nella tua vita quotidiana!

