IKEA fa incetta di record con il suo ultimo successo per l’organizzazione: in 3 colori, 8 unità e a meno di 5€

Mantenere l’ordine in casa è indispensabile per molti motivi, principalmente perché in uno spazio ordinato troverai sempre le cose, oltre al fatto che se c’è ordine tutto sembrerà molto più pulito e organizzato. Oggi ti mostriamo un nuovo successo di Ikea per far regnare l’ordine in qualcosa che usi quotidianamente in casa, un prodotto che puoi avere in varietà di colori e a un prezzo stracciato… sbrigati che vola!.

Ikea è senza dubbio il negozio leader per quanto riguarda i prodotti per l’ordine e l’organizzazione, sia in casa che in ufficio, e i suoi prodotti sono così incredibili che molte altre aziende li imitano e li reinterpretano alla luce del successo che hanno gli originali. Il negozio svedese trionfa in Italia, tra gli altri paesi, con diversi centri e un leadership nel settore della casa e dell’arredamento grazie alla passione che i suoi prodotti suscitano tra i cittadini.

Le grucce colorate di Ikea che trionfano nelle vendite

Sono le grucce BAGIS, un set di diverse grucce in colori diversi che sono un successo di vendite e che sono state appositamente progettate per gli armadi dei bambini, in modo da poter appendere i loro vestiti in modo appropriato e, addirittura, utilizzare i colori delle grucce per organizzare i diversi capi d’abbigliamento e mantenerli tutti più ordinati e con un’estetica più originale. Attualmente hanno un prezzo di soli 2,49€ per il pacchetto di 8 pezzi, quindi ogni gruccia ti costa solo 31 centesimi.

Queste fantastiche grucce colorate di Ikea vengono in un set di 4 colori, con 2 pezzi in ciascuno dei colori (giallo, rosa, verde, blu), senza dubbio ideali per dare un tocco di colore all’interno dell’armadio e renderlo anche molto più divertente. Realizzate in plastica di polipropilene, questo materiale permette che siano flessibili e che non si rompano o deformino anche se i bambini vorrebbero giocarci come Hulk e romperle.

Le grucce sono adatte per praticamente ogni tipo di indumento, sia pantaloni che magliette, camicie, gonne, ecc. Senza dubbio sono una risorsa fantastica quando hai bisogno di grucce per i vestiti di tutti i giorni o l’uniforme della scuola, e considerando il prezzo che hanno è chiaro che queste grucce colorate di Ikea saranno un’ottima opzione per organizzare l’armadio dei bambini.