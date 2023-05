Ikea fa il pieno di primavera con un prodotto che vorrai avere in casa

Siamo già in primavera, una stagione che porta con sé molti cambiamenti, come ad esempio il cambio di abiti nei nostri armadi per iniziare ad abbandonare i cappotti e indossare abiti più freschi, e anche apportare modifiche all’arredamento per adattarlo a tutto ciò che la primavera comporta. Oggi ti mostriamo un elemento decorativo di Ikea che risulta perfetto ora che siamo in primavera e che potrai utilizzare veramente molto per tutto il resto dell’anno.

Ikea celebra l’arrivo della primavera includendo nel suo catalogo una grande varietà di articoli che saranno ideali per decorare la tua casa in questa epoca dell’anno che piace così tanto perché significa lasciare alle spalle il freddo e l’oscurità dell’inverno per godere del colore e delle buone temperature durante i prossimi mesi.

Ikea propone la lampada da tavolo più venduta

Ti presentiamo la Lampada da tavolo BLÅSVERK, una bellissima lampada color beige che è ideale per dare un tocco primaverile ad ogni ambiente, un punto di illuminazione che fornisce una luce piacevole e accogliente che ti piacerà molto. Attualmente ha un prezzo di 14,99€, un vero affare poiché è una lampada che potrai utilizzare veramente molto, così versatile da poterla spostare quando ti stanchi di vederla sempre nello stesso posto, e ovunque starà benissimo.

Questa fantastica lampada da tavolo di Ikea ha forme morbide e semplici, con uno stile retrò ideale per adattarsi praticamente a qualsiasi ambiente, specialmente in soggiorni e camere da letto. Per il suo utilizzo si raccomanda una lampadina LED E14 globo opalino bianco, che non è inclusa nel kit di vendita, quindi devi tenerla presente per acquistarla separatamente, cosa che puoi fare da Ikea poiché, ovviamente, la ha nel suo stock.

Le dimensioni di questa lampada sono di 36 cm di altezza e 19 cm di diametro, e ha una potenza di 4,5 W. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua fabbricazione, il tubo è in alluminio e laccato, mentre il resto delle parti è in plastica polipropilene di qualità e il cui utilizzo è totalmente sicuro. Per mantenerla sempre nelle migliori condizioni di pulizia, passale spesso un panno asciutto per pulirla, sarà sufficiente per lasciarla splendente.

Se desideri una lampada che ti fornisca un punto luce preciso in una zona determinata e che dia inoltre un tocco di stile alla tua casa, questa lampada da tavolo di Ikea è una delle tue migliori opzioni.

4.7/5 - (4 votes)