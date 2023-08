IKEA: Ecco i 4 mobili più difficili da montare da tenere in considerazione prima di acquistarli!

Scopriamo senza indugi i mobili IKEA più difficili da montare e i nostri suggerimenti per facilitare il montaggio!

IKEA: i mobili più difficili da montare

Quali sono i mobili IKEA più difficili da montare

È piacevole passeggiare per i reparti IKEA e immaginarsi nell’interno perfetto. Ma sarebbe meglio riuscire ad assemblare facilmente i mobili dei nostri sogni. Tuttavia, questa parte è raramente facile.

Se le istruzioni indicano fasi di montaggio semplici, la realtà è molto diversa.

In salotto

Da anni, abbiamo preso l’abitudine di acquistare mobili in kit e portare a casa scatole piatte. Una delle prime aziende a offrire questi mobili è IKEA. Addio ai mobili consegnati assemblati e installati nella tua camera.

Per iniziare la nostra guida ai mobili IKEA più difficili da montare, andiamo in salotto:

La poltrona in legno POÄNG

L’armadio BEKANT

In camera da letto

Continuiamo questa guida ai mobili IKEA più difficili da montare andando in camera da letto questa volta:

Il telaio del letto SONGESAND

Lo specchio STORJOM

I nostri suggerimenti per facilitare il montaggio dei tuoi mobili

Hai passato la giornata da IKEA a scegliere il mobile perfetto, ma l’idea di montare il tuo nuovo mobile ti spaventa. Non preoccuparti! Ecco alcuni consigli infallibili per riuscire ad assemblare mobili in kit senza arrabbiarti.

Il primo passo importante è anticipare il montaggio dei tuoi nuovi mobili. Carica il trapano. Tieni lontano chiunque possa disturbarti, i tuoi figli o il tuo gatto. Il montaggio dei nuovi mobili richiede concentrazione.

Inoltre, assicurati di avere spazio sufficiente per montare il tuo nuovo mobile tranquillamente. Eventualmente, tieni le scatole nella stanza in cui desideri posizionare i mobili. In questo modo eviterai di dover spostare il mobile una volta montato.

Libera il pavimento, crea il maggior spazio possibile e prepara un tappeto da lavoro. È più pratico e previene danni al tuo nuovo mobile. Tieni presente che alcuni armadi devono essere montati in piedi. Se lo monti per terra, potresti non avere abbastanza spazio per alzarlo.

Inoltre, dedica un po’ di tempo alla preparazione per separare bene le viti prima del montaggio. Apri ogni pacchetto di viti con le forbici, non con i denti. Potresti perdere delle viti.

Successivamente, identifica ogni vite, aggancio e gancio e consulta il manuale per assicurarti di avere le parti necessarie. In generale, gli svedesi raramente si sbagliano. Se manca un elemento, le viti sono probabilmente sotto il divano perché non hai seguito i consigli del primo paragrafo.

Una volta identificato il materiale, metti ogni piccolo mucchio in una tazza. Quindi identifica anche tutti gli altri elementi. In generale, i numeri di ogni pezzo vengono indicati nel manuale, quindi puoi trovare facilmente il pezzo di cui hai bisogno. Puoi anche ordinare i pezzi per categoria per facilitare il montaggio successivo.

Prima di iniziare, leggi per intero il manuale per avere un’idea delle fasi. Il montaggio deve seguire fasi precise, respira profondamente e inizia dalla fase 1 del manuale.

Segui le fasi nell’ordine più attentamente possibile. Qui risiede il segreto. Non saltare mai una fase pensando di farcela. È falso, nessuno è più bravo di un manuale IKEA.

Una volta montato il mobile, congratulazioni! Hai ancora una vite in mano e pensi che lo scaffale crollerà. Non preoccuparti, spesso ci sono viti di riserva nella scatola.

Infine, devi solo gettare le scatole e le plastica nel riciclaggio. Tuttavia, assicurati di conservare bene il manuale, che potrebbe esserti utile se hai bisogno di informazioni sul mobile IKEA.