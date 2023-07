Ikea eccelle con il pavimento perfetto per trasformare il tuo spazio esterno!

Ikea ha appena messo in vendita un prodotto perfetto per cambiare il pavimento del vostro spazio esterno e, in più, rimanere freschi.

Cerchiamo sempre trucchi per trovare freschezza ogni estate. Se l’aria condizionata aiuta molto, altri preferiscono trucchi più ecologici. Proprio in questo senso, Ikea propone questa alternativa. E questo grazie al suo pavimento che cambierà il vostro spazio esterno e dissipare il calore.

La società svedese, regina dell’estate?

Perché sì, anche se il caldo sembra a volte insopportabile, dovremo affrontarlo durante l’estate. E per fortuna, esistono trucchi per cercare di combatterlo. La società svedese ne è la prova.

La prova nel senso che Ikea propone molte soluzioni per affrontare questo tipo di problemi. Ad esempio, quando andate in spiaggia, potrebbe essere opportuno optare per l’ombrellone venduto dal gigante dell’arredamento.

Per evitare scottature e soprattutto avere un po’ di ombra per non soffrire troppo il caldo. Buona notizia, la società svedese propone proprio la soluzione con il parasole sopra menzionato. Un prodotto che potete trovare a 24,99 euro.

Esistono comunque persone per le quali il caldo non rappresenta un problema. Al contrario, queste persone approfittano dei bei giorni per organizzare giornate indimenticabili. E come rendere una giornata indimenticabile durante l’estate?

Facendo un barbecue ovviamente. Ancora una buona notizia, Ikea vende il prodotto perfetto per trascorrere una bella giornata di barbecue. Nel caso in cui non vogliate uscire di casa per cuocere salsicce e hamburger, potrebbe interessarvi ciò che segue.

Facciamo riferimento al piccolo barbecue che permette di cucinare sul tavolo. Grazie a esso, potrete continuare a chiacchierare con i vostri ospiti mentre cuocete la carne? Contate 59,99 euro per averlo.

Il nuovo pavimento venduto da Ikea

Ecco quindi dei trucchi più che interessanti. Ma ce ne sono altri ancora. Come ad esempio questo prodotto per fare i cocktail. Nel caso ve lo foste persi, niente di più semplice.

Basta cliccare qui per scoprire l’oggetto venduto da Ikea a cui facciamo riferimento. Concentriamoci ora sul pavimento che potrebbe cambiarti la vita. E questo se non avete un grande giardino.

Tutti sognano di avere un po’ di verde durante l’estate. La società svedese lo sa ed è per questo che ha scelto di mettere in vendita questo oggetto. Parliamo proprio del pavimento effetto prato che il gigante dell’arredamento ha deciso di offrirvi.

Come sottolinea Trendancias, questo pavimento sarà molto facile da posare. Che si tratti di una grande terrazza o di un piccolo balcone, questo pavimento effetto prato si adatterà in entrambi i casi. E sottolineiamo proprio il termine effetto prato. Perché non si tratta di un vero prato venduto da Ikea.

Non c’è dubbio che lo avreste intuito, ma è meglio specificarlo. Ma ora viene la domanda più importante. Quella che vi permetterà di capire se cederete o meno a questo pavimento effetto prato: il prezzo. I nostri colleghi fanno sapere che vi costerà 44,99 euro per avere 9 piastrelle da 30×30 centimetri.