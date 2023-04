Ikea è pronta per la primavera: lancia il suo primo divano da esterno a un prezzo shock

Finalmente è arrivato il giorno in cui inizia la primavera, una stagione che porta sempre con sé un aumento delle temperature, molti fiori e l’inizio di un periodo in cui godremo molto di più degli spazi esterni come giardini, terrazze e cortili. Oggi vogliamo mostrarti un divano da esterno Ikea perfetto per arredare il tuo giardino o la tua terrazza e goderti il ​​bel tempo all’aria aperta con la massima comodità… sta avendo un enorme successo di vendite!

Come ogni anno in questo periodo, Ikea aggiunge al suo catalogo una vasta gamma di mobili e oggetti per l’uso e la decorazione di tutti i tipi di spazi esterni, sempre interessanti e con una funzionalità che saprai sfruttare al meglio, oltre al loro aspetto decorativo, qualcosa che è sempre presente nei prodotti del negozio svedese, qualunque sia il caso.

Il divano da esterno Ikea che vorrai questa primavera

Stiamo parlando del Divano da esterno JOLPEN, un pratico divano appositamente progettato per spazi esterni che potrai sfruttare al massimo durante la stagione primavera-estate che inizia oggi ufficialmente e che è senza dubbio molto attesa dopo diversi mesi di freddo intenso. Attualmente ha un prezzo di 74,99€, un importo che vale la pena pagare poiché amerai usarlo per goderti i tuoi momenti di svago all’aria aperta in totale comodità.

Combinazioni e accessori per il tuo divano da esterno

Questo fantastico divano da esterno Ikea è di colore bianco/grigio e puoi abbinarlo a cuscini per seduta per renderlo ancora più comodo e farlo apparire ancora più bello, con l’estetica che desideri in ogni momento semplicemente cambiando i cuscini… un mondo di possibilità! Il negozio svedese offre cuscini per seduta KUDDARNA e cuscini per seduta FRÖSÖN/DUVHOLMEN che puoi abbinare a questo divano, con le dimensioni adatte per adattarsi perfettamente al divano.

materiali e manutenzione del divano da esterno Ikea

Le misure di questo divano sono 59 cm di profondità, 67 cm di altezza, 44 cm di profondità, 33 cm di altezza seduta e 100 cm di larghezza. Per quanto riguarda i materiali utilizzati nella sua produzione, il sedile è in plastica di polipropilene con almeno il 20% di materiale riciclato e la struttura è in acciaio e rivestimento in polvere di poliestere, compresa la struttura delle gambe. Uno dei suoi grandi vantaggi è che richiede pochissima manutenzione, basta passare un panno umido per rimuovere lo sporco che potrebbe avere, ed è progettato in modo da non rovinarsi per essere esposto alle intemperie.

In conclusione, il divano da esterno Ikea JOLPEN è una soluzione ideale per rendere il tuo giardino o terrazzo ancora più accogliente e confortevole quest’estate. Approfitta dell’ottimo prezzo e delle molteplici combinazioni possibili per personalizzarlo secondo i tuoi gusti e le tue esigenze. Non perdere l’occasione di migliorare il tuo spazio esterno e goderti il ​​bel tempo all’aria aperta in totale relax!

