Ikea dona un aspetto estivo alla camera con questo copripiumino!

Ikea ha appena colpito forte presentando un bellissimo copripiumino per dare un tocco estivo alla camera da letto.

Ikea non vede l’ora dell’arrivo dell’estate. Per aspettare il 21 giugno 2023, il marchio ha appena presentato un copripiumino per dare un piccolo tocco estivo alla tua camera da letto. Stopandgo ti dice tutto da A a Z!

Ikea al top per la stagione estiva

Mancano poche settimane all’arrivo dell’estate. Per la sua stagione preferita, Ikea ha scelto di fare il massimo presentando una selezione di nuove uscite mozzafiato.

Tra gli articoli più popolari, ritroviamo il famoso modulo divano-sedile modulabile TVARÖ. Una piccola meraviglia che dovrebbe esaltare il tuo esterno per meno di 170 euro. Infatti, questo prodotto costa solo 169 euro. Una cifra, direte voi… Ma non rispetto allo stile che porterà al tuo giardino!

“Questo modulo intrecciato a mano in rattan dona al tuo spazio esterno un aspetto caldo e un senso di calma”, si può leggere sul sito Ikea. Inoltre, “questo sedile comodo è realizzato con materiali resistenti al vento e alle intemperie.Sarà ideale per rilassarsi all’aperto.”

Specialmente perché “l’altezza bassa dell’imbottitura favorisce il rilassamento dell’intero corpo”. “I moduli di seduta sono leggeri e facili da spostare. Puoi facilmente sistemarli per farne un divano con estrema semplicità.”

Si tratta inoltre di un “materiale rinnovabile e naturale che può cambiare con il tempo”. E se temi che la qualità non sia all’altezza, non preoccuparti. Questa poltrona è “realizzata a mano da artigiani qualificati, il che rende ogni prodotto unico”.

Puoi persino personalizzarla con i cuscini a tua scelta. Infine, “i piedi in plastica proteggono il mobile dalle superfici umide”. Stopandgo ti informa di più sulle novità di Ikea.

Un copripiumino per l’estate

Smetti di pensare alla poltrona in rattan, Ikea ti propone anche di abbellire la tua camera per la stagione estiva. Così, l’azienda ha appena presentato un magnifico copripiumino perfetto per l’estate.

Si tratta del modello LÖNNHÖSTMAL. Il prezzo? 45 per il copripiumino e due federe con cerniera. “La miscela di cotone/lyocell dà un materiale solido e morbido come la seta.”

“Le due fibre sono flessibili, traspiranti e assorbenti. Il lyocell, prodotto dalla polpa di legno, è particolarmente efficace nell’assorbire l’umidità della pelle.”

Ecco la descrizione del prodotto sul sito di Ikea. “La tessitura stretta in percalle rende il tessuto resistente e impedisce che si sfreghi. Un aspetto opaco e una meravigliosa sensazione di freschezza e morbidezza favoriscono il tuo sonno. I bottoni tengono il copripiumino bene in posizione.”

Si noti che questo magnifico copripiumino può essere lavato in lavatrice a 60 gradi massimo. Attenzione a non candeggiarlo. Puoi anche asciugarlo normalmente in asciugatrice a 80 gradi massimo e stirarlo a 200 gradi massimo. Non lavarlo a secco.

C’è da dire che Ikea ha ancora una volta colpito forte con un prodotto dal design incredibile.

