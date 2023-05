Ikea dà un tocco vintage al tuo terrazzo e al tuo giardino con questo indispensabile per la notte!

Per creare un’atmosfera accogliente al tuo balcone questa estate, opta per l’acquisto di questa lampada Ikea dal fascino innegabile!

Per decorare la tua casa in vista dell’estate, Ikea ha ancora belle idee. Scopri questa lampada dal look retrò che si inserisce tanto bene a casa tua , quanto nei tuoi spazi esterni!

Un indirizzo dove ci piace fare bei acquisti!

Questa primavera, Ikea ti offre un festival di occasioni convenienti. Un numero incalcolabile di riferimenti ti aspetta infatti nei negozi per stimolare l’atmosfera della tua casa.

Se questa ha bisogno di un rinnovamento, vieni a trovare in negozio le idee di arredamento e decorazione più belle per rinnovarla. Anche gli spazi più piccoli possono trovare soluzioni per essere ottimizzati.

Ad esempio, questo mobile porta scarpe che ti consentirà di riporre correttamente le tue scarpe in modo che non siano più mescolate.

Con le nuove collezioni appena arrivate da Ikea, alcuni clienti del marchio le stanno approfittando per decorare i loro spazi esterni. Ora che la primavera è tornata, bisogna approfittarne!

Se hai la fortuna di avere un balcone o una terrazza, allora troverai presso il negozio svedese tutto il necessario per sentirti a tuo agio.

Inizia ad esempio acquistando un tavolo per poter pranzare sotto il sole all’aperto. Pensiamo ad esempio a questo tavolo da balcone in legno che ti sedurrà con il suo design chic.

E non è finita qui. Per rendere il tuo balcone un angolo accogliente, Ikea ha ancora altri buoni piani. Come questa zanzariera pratica. Ti consente di evitare che gli insetti si uniscano ai tuoi pasti quest’estate.

E per la sera, ti assicurerà la tranquillità impedendo alle zanzare di venirti a disturbare! E se aggiungessi anche una fonte di luce al tuo spazio esterno? Proprio per questo, Ikea ti presenta la lampada più carina del suo catalogo…

Una lampada chic firmata Ikea

Questo modello chiamato STORHAGA è una lampada dal design che non passa inosservato. Ricorderà probabilmente a qualcuno il fascino delle lampade a petrolio con la manopola per regolare l’intensità della luce.

Tranne che questa è iper moderna. Perché sotto le sembianze di una lampada retrò, questa funziona con una lampadina LED. È anche completamente autonoma.

Infatti, puoi collegarla a una presa, ma anche farla funzionare con delle pile. È comoda se vuoi portarla in giardino o sulla tua terrazza per illuminare una cena notturna!

Con le sue dimensioni di 55 × 35 cm, occupa poco spazio. Puoi posizionarla a scelta su un mobile, una mensola o una finestra.

Farà anche una bellissima impressione sul tuo comodino. La sua luce soffusa ti permetterà ad esempio di leggere un libro la sera prima di addormentarti.

Ti piacerà anche il suo prezzo

I clienti che l’hanno già acquistata ne sono entusiasti. «Lampada pratica per il giardino, regolazione dell’intensità al top», nota un’acquirente. «Sono molto soddisfatto di questa lampada che uso per l’esterno. Illumina molto bene e la batteria dura molto a lungo», aggiunge questo cliente.

Immaginata dalla designer Stina Lanneskog per Ikea, questa lampada dal fascino d’antan, ha tutto il suo posto negli habitat più moderni. Fatti conquistare dal suo look che si ispira al passato per reinventarsi.

Ti interessa l’acquisto di questa bellissima lampada? Allora, non esitare a comprarla al piccolo prezzo di 39,99 €.

4.2/5 - (6 votes)