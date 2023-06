Ikea crea un mobile scaffale perfetto per tutti gli ambienti della tua casa.

Le mensole sono indispensabili in casa per poter posizionare su di esse oggetti decorativi, libri, piante e molto altro, uno spazio di archiviazione aperto e molto utile che possiamo sfruttare anche per decorare e dare a ogni spazio lo stile e l’estetica desiderati. Oggi ti mostriamo una mensola di Ikea che è la più venduta del negozio svedese grazie alla sua versatilità e alla sua bellezza, puoi sfruttarla così tanto che puoi metterla in qualsiasi stanza della casa e starà sempre bene… prendi la tua!

Ikea nel suo vastissimo catalogo ha una grande varietà di mensole e opzioni di archiviazione che soddisfano perfettamente questa versatilità che il negozio svedese cerca sempre, con articoli funzionali che sono anche decorativi, soprattutto per quanto riguarda i mobili.

La mensola KALLAX di Ikea, un successo di vendite

Si tratta della mensola KALLAX bianca, la mensola più venduta nella storia di Ikea grazie alla sua funzione modulare che ti permette di configurare ogni dettaglio a tuo piacimento, sia il numero di cubi che se mettere una porta o un cassetto al loro interno o lasciarli aperti. In questo caso ti consigliamo quella con 8 cubi per l’archiviazione e che puoi posizionare sia in verticale (2 colonne da 4 righe) che in orizzontale (2 righe da 4 colonne), al prezzo di soli 59 euro.

Questa fantastica mensola KALLAX di Ikea ha il grande vantaggio di poter essere utilizzata sia in piedi che sdraiata, indipendentemente dal numero di righe e colonne, che è un grande punto a suo favore, la chiave del suo successo. Nella parte superiore supporta un carico massimo di 25 kg, e puoi completarla con una grande varietà di accessori KALLAX, che vengono venduti separatamente. Inoltre, la serie KALLAX è disponibile in diversi colori e si abbina perfettamente ai mobili della serie LACK.

Con una larghezza di 77 cm, una profondità di 39 cm e un’altezza di 147 cm, il peso massimo che ogni mensola può sopportare è di 13 kg. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua produzione, sono truciolato, fibra di legno, vernice acrilica, cartone nido d’ape (100% riciclato) e bordo di plastica. Per mantenerlo sempre nelle migliori condizioni di pulizia si consiglia di pulirlo frequentemente con un panno umido con un detergente delicato, e poi asciugarlo completamente con un panno asciutto.