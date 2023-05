Ikea crea l’innovazione che tutti desiderano per evitare che le finestre di casa sbattono

Le finestre sono uno degli elementi più importanti di una casa, poiché sono essenziali per molti motivi. È quindi importante prendersi cura di esse e proteggerle da eventuali danni, in modo che possano sempre svolgere la loro funzione e mantenersi in perfette condizioni. Oggi ti presentiamo una novità di Ikea per le finestre che diventerà indispensabile per te e che tutti dovremmo avere a casa per evitare urti e proteggerle… ed è a un prezzo accessibile!

Ikea dispone nei suoi negozi di una sezione di sicurezza molto interessante, dove è possibile trovare diversi elementi di protezione e sicurezza, soprattutto per la sicurezza dei bambini, ma anche per proteggere vari elementi della casa e le persone che ci vivono.

Il fermavetro di Ikea di cui hai bisogno a casa

Stiamo parlando del Fermavetro di sicurezza UNDVIKA, un dispositivo di protezione e sicurezza che sarà utile per bloccare le tue finestre nella posizione desiderata e evitare così che si chiudano improvvisamente. Attualmente è disponibile in un pacchetto di due unità al prezzo di 6,99€, una vera occasione da cogliere al volo poiché ne trarrai molto vantaggio, anche se comprerai più di uno per utilizzarlo su tutte le finestre della casa.

Questo fantastico fermavetro di Ikea può essere installato su finestre che si aprono verso l’esterno o verso l’interno, così come su finestre scorrevoli, e ti permetterà di aprirle in diverse posizioni. È un dispositivo molto sicuro che richiede l’uso di due mani per poterlo aprire, rendendolo molto difficile da maneggiare per i bambini, ideale per evitare che lo tocchino e che la finestra si chiuda accidentalmente.

È di colore bianco, come le finestre in genere, per mimetizzarsi con esse e passare quasi inosservato. È realizzato in plastica di poliammide rinforzata per il componente principale, mentre il braccio è in acetato di plastica. La sua manutenzione è molto semplice, basta passare un panno umido con una soluzione delicata di detergente e poi asciugarlo con un altro panno.

Se vuoi evitare che le tue finestre si chiudano con un semplice colpo d’aria, che crea correnti d’aria nelle diverse stanze della casa, senza dubbio questo fermavetro di Ikea è una meraviglia che ti servirà tanto a casa quanto in ufficio.

